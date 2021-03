Marko: Cunoda lesz az első japán Forma-1-es világbajnok

Juki Cunoda remekül mutatkozott be a Forma-1-ben: az AlphaTauri japán újonca már a bahreini előszezoni teszten is erős tempót futott, de a közepesekkel bejutás a Q3-ba még egy picit nagy falat volt a számára, amit Helmut Marko nem is nagyon értett:

„Szerintem a csapatának lágy gumit kellett volna adnia alá a legelső időmérőjére” – idézi Markót a RaceFans. „Kicsit könnyebb dolga lett volna így, hiszen még egyáltalán nem volt tapasztalata.”

A Bahreini Nagydíj rajtját követően is több helyet is visszaesett, azonban végül a 9. helyen fejezte be a futamot, megszerezve az első pontjait a száguldó cirkuszban. Cunodával olyan szinten meg van elégedve a Red Bull, hogy Helmut Marko szerint egy új csillag születését láthattuk:

„Nagyon okos, és ahhoz képest, hogy csak 20 éves, nagyon érett is. Hamarosan ő lesz a Forma-1 új szupersztárja. Mindenki kedveli, egy igazán elragadó japán srácról van szó, akinek jó a humorérzéke is.”

Marko szerint „minden tervező” imádná Cunodát a testi adottságai miatt, hiszen a japán újonc csak 159 centi magas, és 61 kiló. „A pedálok elhelyezésével problémáink adódtak, azokat nagyon előre kellett hoznunk. A szimulátorban még most is szenvedünk azzal, hogy neki megfelelő ülést találjunk.”

A RaceFans kérdésére, hogy Cunoda lesz-e az első japán világbajnok, Marko rávágta, hogy „Egyértelműen. Ha nem lettek volna technikai meghibásodásai, akkor könnyendén bajnok lett volna (az F2-ben).”

