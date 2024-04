Marko: Cunoda és Ricciardo egy szinten teljesített Kínában

Daniel Ricciardo az elmúlt hetek borzalmasra sikeredett futamai után az autójára panaszkodott, és arra kérte a csapatát, hogy cseréljék ki a kasztnit, mivel attól tartott, hogy valamilyen láthatatlan hiba okozza a gyenge teljesítményét.

A kérésnek eleget is tett az RB, ám Helmut Marko rávilágított arra, hogy időnként amúgy is le szokták cserélni az autókat annak érdekében, hogy ezzel a frissítéssel is hozzásegítsék a pilótákat a jobb teljesítmény eléréséhez.

„Az egészet a kezdetektől fogva így terveztük, hiszen ez a harmadik futóművünk, amit már a pályára akartunk vinni” – utalt arra a főtanácsadó, hogy Ricciardo kérésétől függetlenül tervbe volt véve a csere az autót illetően.

„De természetesen ez a változtatás pszichológiai szerepet is játszott Daniel előző hétvégéken mutatott kiábrándító teljesítménye után” – szúrt oda a 80 éves szakember az ausztrálnak. „Ricciardo számára sokkal jobban mentek a dolgok Kínában.”

Marko szerint nem volt jelentős különbség Ricciardo és Cunoda versenytempója között, legalábbis a telemetriai adatok alapján a két pilóta egy szinten teljesített. A főtanácsadó ráadásul arra is felhívta a figyelmet, hogy nem találtak hibát az előző alkatrészekben.

„Nem találtunk semmi rosszat abban, ami nála volt (az előző futóműben). De néha ezek a dolgok láthatóak, néha nem láthatóak. Majd meglátjuk, de eddig bizakodó vagyok.”

Marko egy másik interjúban arról beszélt, hogy az idei szezonban eddig három pilóta nyűgözte le, közülük is Lando Norrist emelte ki, aki ellépett a csapattársától a tempót tekintve.