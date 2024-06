Marko beszélt a Red Bull "luxusproblémájáról"

Miután Sergio Perez aláírta a hosszabbítást a következő idényekre, a Red Bull most a fiókcsapatra, az RB-re koncentrálhat, melynek vezérigazgatója, Peter Bayer korábban már kijelentette, szeretné megtartani Cunoda Júkit, aki idén eddig ötször volt pontszerző és egyértelműen a jobb pilótájuk eddig.

Úgy tűnik, a japán versenyző ki is érdemelte a hosszabbítást, hacsak nem dönt úgy, hogy máshol vadászik egy helyre. A kérdés azonban az, hogy a másik hely kié lesz, Daniel Ricciardo ugyanis egyelőre nem tudja egyenletesen tartani a lépést csapattársával, még ha a csapat szerint jól is fejlődik.

A pletykák szerint azonban Marko már megígérte a Ricciardót tavaly öt futamon helyettesítő Liam Lawsonnak, hogy jövőre szerez neki egy ülést. Most egy új interjúban a Kleine Zeitungnak ezt meg is erősítette: „Liam Lawson személyében egy erős tartalékpilótánk van, aki szerződése szerint kereshet más csapatot, ha nálunk nem lesz egy sem 2025-ben. Ezért lenne jó látni őt idén a Forma-1-ben, hogy tisztább képet kapjunk, de ez bonyolult dolog. Meglátjuk, hogyan alakul a jövő.”

Arra a kérdésre, hogy kit tart a legesélyesebbnek Cunoda csapattársaként a faenzai istállónál, Marko csak annyit felelt: „Ez luxusprobléma!” Mindenesetre mások érkezését sem zárta ki, a jelenleg a Super Formulában versenyző Ivasza Ajumura is felfigyelt ugyanis, aki tavaly a negyedik lett a Formula 2-ben és most harmadik a japán bajnokságban, míg Szuzukában az RB-vel a Forma-1-ben is bemutatkozott az első szabadedzésen.

„Cunoda mellett van egy másik Honda-versenyzőnk, aki jól versenyez, Ivasza. Idén még nem nyert versenyt, volt két rossz rajtja, de így is harmadik a bajnokságban. Szóval van két japán versenyzőnk, akikkel hosszú távú megállapodást kötöttünk, meglátjuk, hogy mi lesz belőlük hosszútávon.”

Arra a kérdésre, mit kell tennie Ivaszának, hogy komoly jelölt legyen a Forma-1-es csapathoz, Marko így felelt: „Meg kell nyernie a Super Formula bajnokságot. Először nézzük meg, tud-e futamot nyerni. Az első versenye nem volt jó, de a másodikon ő volt a legjobb a mezőnyben.”

Marko emellett az F2-ben szereplő Isack Hadjart is méltatta, aki két futamgyőzelmet és egy dobogós helyet szerzett eddig, így második az egyéni bajnokságban: „Ott van Hadjar, aki nagyon jól megy a Formula 2-ben, és Pepe Marti is, bár ő még mindig túl sokat hibázik.”

„Hadjarról tudni kell, hogy az első versenyen kilökték és kétszer is volt műszaki hibája az első helyről. Így is második a bajnokságban, szóval idén határozottan az egyik leggyorsabb és legegyenletesebb formájú fickó.”

Marko szerint a tehetségeik remek teljesítménye elhallgattatta az utánpótlás-programjuk kritikusait is: „A Formula 3-ban is vannak gyors fiúk. Pár éve még azt mondták, hogy a fiataljaink nem lesznek elég jók, na majd most mit mondanak?”