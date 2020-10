Marko bejelentette: Gasly marad, eddig hoznak döntést a párosukról!

Bár sokáig erősen tartotta magát a pletyka, hogy Pierre Gasly visszaszerezheti korábban elvesztett Red Bullos ülését, a francia versenyző a következő évet is az AlphaTauri színeiben kezdi majd meg.

„Gasly helye biztos az AlphaTaurinál” – kezdte Marko. „A második versenyzőről legkésőbb a második bahreini verseny után döntünk.”

Az elmúlt napokban Max Verstappen úgy nyilatkozott, Hülkenberg jó csapattárs lenne számára a Red Bullnál.

„Jó, hogy Max érdeklődést mutat aziránt, ki lesz a csapattársa. Nincs oka aggódnia, ugyanis jövőre remek motorunk lesz, a kilátások pedig azt követően is ígéretesek.”

„Nem titok, hogy Alextől kiegyensúlyozottabb teljesítményt várunk. Sokszor kerül jelentős hátrányba Maxhoz képest, ami időnként már túl sok. Ahogy korábban már elmondtuk: ha a látszik a fejlődés, akkor ő a mi emberünk. Nincs okunk sietni. Mindannyian tudjuk, hogy remek versenyzők vannak a piacon. A Mercedes után továbbra is mi kínáljuk a mezőny második legjobb csomagját.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, on the grid

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images