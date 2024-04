Marko: azért javult Perez formája, mert a 2025-ös ülése a tét

Perez az átlagtól eltérően most rendkívül közel volt ahhoz, hogy pole-t szerezzen Szuzukában, hiszen mindössze 66 ezreddel maradt el Max Verstappentől, miközben a Red Bull magabiztosan hozta el az első sort.

A mexikói helye már tavaly is nagyon a levegőben lógott, de az idei szezonra még volt szerződése a csapattal. ’25-re viszont már nincs, így sok találgatás megy arról, ki vehetné át a helyét, ha idén sem tud jobb teljesítményt nyújtani. Az RB versenyzői mellett a lehetséges jelöltek között lenne Carlos Sainz és Fernando Alonso is, miközben még az sincs kőbe vésve, hogy Verstappen marad.

Pereznek viszont egyértelműen jobban megy idén, hiszen Bahreinben és Szaúd-Arábiában hozta a „kötelezőt” a második helyével, és ugyan Ausztráliában nem futott jó versenyt, abban az autó sérülése is benne volt. A mostani időmérős második helye után Marko szerint viszont egészen világos, miért táltosodott meg a hatszoros futamgyőztes.

„Tavaly Japán volt Sergio legrosszabb versenye. Akkor minden rosszul sikerült, ez az eredmény tehát most különösen kielégítő lehet számára” – mondta a német Skynak Marko. „Látható, hogy képes megcsinálni. Lehet viszont, hogy annak is van szerepe, hogy a jövő évi ülése a tét – idén sokkal hamarabb szó van erről, mint általában. Látszólag ez is nagyon motiváló számára.”

Az osztrák egyébként még arra is kitért, hogy a helyzet sokat alakult a Red Bull 2025-ös párosának meghatározása terén, de még szükség van némi időre, mire meghozzák a végső döntést. „Általában véve egyáltalán nem beszélünk versenyzőkérdésekről áprilisban. Most viszont látszólag minden hamarabb indult be. Ettől viszont még mindig túl korán van számunkra. Még biztosan várni fogunk egy ideig, mire meghozzuk a döntést.”

Marko szerint Sainz leigazolása sincs teljesen kizárva náluk, és elmondta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan ő és Christian Horner csapatfőnök „ugyanazt a procedúrát” követik, és már beszéltek egymással a lehetséges pilótafelállásról.

