Marko: Az új kocsink Pereznek is feküdni fog A Red Bull-főtanácsadó Helmut Marko azt mondta, a jelek szerint sikerült úgy megalkotniuk az RB19-est, hogy az Max Verstappennek és Sergio Pereznek is feküdjön. Emellett azt is elmondta, szerinte melyik csapat fejlődött a legtöbbet.