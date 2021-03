Marko: "Az idei Mercedes idegesebbnek tűnik"

A Mercedes látszólag mind a megbízhatósággal, mind a tempóval szenvedett a bahreini tesztnapok során. Míg Toto Wolff rémálomszerű kezdésről beszél, Helmut Marko óvatosabban fogalmaz.

A 2014 óta, a hibrid-éra kezdete óta egyeduralkodó Mercedes a szezon előtti bahreini tesztnapok alapján most sebezhetőbbnek tűnik, mint a korábbi években. Korábban néhányan ráadásul arról számoltak be, hogy Lewis Hamilton is idegesnek tűnik.

„Nem az, ahogy mi sem” – tagadta a spekulációkat a Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff. „Még senki sem fedte fel a lapjait, erre majd az első versenyhétvégén kerül sor.”

„Meg kell értenünk, mi volt a gond az autó egyensúlyával. A Red Bull úgy kezdett, mint ahogy a korábbi években mi” – idézi Wolff szavait a GPToday.

A Red Bull a látottak ellenére sem dől be a Mercedesnek.

„Két évvel ezelőtt éppen ugyanilyen problémáik voltak a tesztek alatt, aztán láttuk, mi történt” utalt a 2019-es szezonkezdetre a Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner.

Az osztrákoknál saját teljesítményük kapcsán mindenesetre van ok az optimizmusra. Helmut Marko egyenesen a csapat történetének legjobb felkészüléséről beszél.

„Az idei motor sokkal erősebbnek tűnik” – nyilatkozta Juki Cunoda, aki idén csatlakozott a Red Bull testvércsapatához, az AlphaTaurihoz. „A Honda nagy lépést tett előre, különösen az egykörös tempó tekintetében.”

A Mercedes a teszten különösen az autó hátuljával szenvedett, amit Hamilton is megerősít.

„Az autó hátulja nem működik valami jól ezekkel a szabálymódosításokkal, de dolgozunk a megoldáson” – mondta a hétszeres világbajnok.

„Szerintem még nem láttuk a Mercedes igazi erejét, de egyelőre eléggé idegesnek tűnik az autójuk.”

Ezzel szemben az élen végző Max Verstappen szerint a Red Bull „épp azt teszi, amit kell.”

„Nem vagyunk esélyesek. A legesélyesebb az a csapat, amelyik az elmúlt években az élen végzett. Ilyen szempontból nincs változás” – intett nyugalomra a holland.

A Ferrari versenyzője, Carlos Sainz szintén szkeptikus a Mercedesszel kapcsolatban.

„Nem a Mercedesszel, sem más csapattal kapcsolatban nem hiszek el semmit egyelőre. Még nagyon korai lenne.”

„Az biztos, hogy a Mercedes nem tett meg olyan sok kört, mint az elmúlt években. Ennek ellenére biztos vagyok benne, hogy az első versenyen ott lesznek az elejében” – tette hozzá Sebastian Vettel.

