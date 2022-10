Marko: az FIA a Mercedes és a Ferrari legsúlyosabb szabályszegéseit sem büntette komolyan

Az FIA hivatalosan is közölte, hogy számításaik szerint a Red Bull „enyhén” átlépte a 2021-es költségsapkát, amit megrovástól kezdve a pontlevonáson, a szélcsatorna és a költségsapka korlátozásán át versenyekről való kizárásig tudnak büntetni.

A Red Bull azonban továbbra is kitart amellett, hogy az ő értelmezésükben nem lépték át a költségsapkát, mivel egyes tételeket nem raktak költségsapka alá.

„Nem akarok túl sokat mondani, de mi továbbra is hiszünk abban, hogy nem vétettünk a szabályok ellen. Az FIA bizonyos dolgokat máshogyan értelmezett, mint a Red Bull, például a betegszabadságok alatt adott fizetést” – erősítette meg az egyik ütközési pontot a Red Bull és az FIA között Helmut Marko az F1-Insidernek adott interjújában.

Még több F1 hír: Ezekkel a fejlesztésekkel kapná el az Alfa Romeót az Aston Martin a 2022-es szezon utolsó futamain

Az biztos, hogy Max Verstappen sem a 2021-es, sem a 2022-es Forma-1-es világbajoki címét nem fogja elveszíteni.

„Nevetségesek azok a pletykák, amelyek szerint Max elveszítené a 2021-es bajnoki címét. A történelem megmutatta, hogy a szabályok legsúlyosabb megszegését sem bünteti komolyan az FIA.”

Marko az F1-Insider jelentése szerint két esetre utalt: a Mercedes 2013-as titkos gumitesztjére, és a Ferrari és az FIA közötti titkos megállapodásról.

2013-ban a Mercedes pilótái 1000km-t tettek meg Barcelonában a Pirellivel közösen, hogy az olasz gumigyártó problémáira megoldást találjanak. A csapatok azt követelték az FIA-tól, hogy zárják ki a Mercedest a konstruktőri bajnokságból, de végül csak az év végi fiatal pilóták tesztjétől tiltották el őket.

A 2019-es szezon után a többi gyártó kérésére az FIA alapos vizsgálat alá vette a Ferrari erőforrását, amelynek a teljesítménye az Amerikai Nagydíjat megelőző technikai direktíva után vissza is esett, azonban a mai napig nem tudjuk, hogy pontosan hogyan játszotta ki a Ferrari az FIA üzemanyagátfolyásmérő-szenzorát. Drákói büntetés helyett egy titkos megállapodást kötött az FIA a Scuderiával, akiknek a teljesítménye a „megtisztított” erőforrással jelentősen vissza is esett a 2020-as szezonra.

A Forma-1-es mezőny most is szigorú büntetést követel, egyelőre azonban az FIA titkolózása miatt nem tudjuk, hogy pontosan mennyivel és milyen területeken lépte át a költségsapkát a Red Bull. Az 5%-os határ, ameddig enyhe szabálysértésnek minősül a költségsapka átlépése, akár 7 millió dollárt is jelenthet, amely nagyobb összeg, mint amit egyes középmezőnybeli csapatok egész évben a fejlesztéseikre fordítottak. Ameddig azonban nem tudjuk meg a részleteket, a bizonytalanság továbbra is remek táptalajt fog biztosítani a spekulációnak, az FIA pedig egyre távolabb kerül attól az év eleji ígéretétől, hogy átláthatóbbá teszik a sportban végzett munkájukat.