Marko: az AlphaTaurival követni fogjuk a Racing Point példáját

A Racing Point 2020-as konstrukciója már a téli barcelonai teszteken is beszédtémát szolgáltatott. Sokaknak szemet szúrt, hogy külső szemmel nézve mekkora a hasonlóság a Mercedes 2019-es autójához képest, a paddock és a közvélemény is pink Mercedesnek nevezte el a konstrukciót.

Az mindenesetre tény, hogy az előző évekhez képest sokkal versenyképesebb a Racing Point. A Hungaroringen Lance Stroll több, mint három másodperccel futott gyorsabb időt, mint egy évvel korábban, az időmérőkön között szinte már a második erőnek számítanak.

The cars of Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11, and Lance Stroll, Racing Point RP20, in Parc Ferme after Qualifying Fotó készítője: Steven Tee / Motorsport Images

A csapatfőnök, Otmar Szafnauer ugyanakkor tagadta, hogy pontos tervrajzokat kaptak volna a Mercedes gyári csapatától, de teljesen nyugodtak nem lehetnek, hiszen a Renault több alkalommal is már megóvta a fékrendszert. Az óvás alapja, hogy az idei szezontól a fékhűtőrendszer már listázott alkatrésznek számít, tehát a Racing Point azokat már nem vásárolhatta volna meg a németektől.

A franciák óvásának még nincs meg az eredménye, de ha a Racing Point autóját szabályosnak minősítik, akkor több csapat is hasonló utat járhat be. A minap a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko is megszólalt a témával kapcsolatban, számolt be a GPBlog.

„Ha szabályosnak találják, akkor mi is ezt fogjuk tenni az Alpha Taurival és még pénzt is spórolunk. Az a tény azonban, hogy ezt titokban tudták tartani, aggasztó. Ugyanakkor, ha szabályos, akkor támogatom" - nyilatkozta a Kronen Zeitung-nak.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing on the grid Fotó készítője: Charles Coates / Motorsport Images

Az AlphaTauri 2020-ban a Red Bull 2019-es hátsó tengelyét, felfüggesztéselemeit használja, de az aerodinamikai csomagjukat maguknak tervezték. Hiába kiscsapat a faenza-i istálló, a Red Bull támogatása miatt a költségvetése nem sokkal kisebb, mint például a Renault-é.

Ha a Renault nem tudja bebizonyítani igazát, akkor egy soha nem látott lavina indulhat meg a Forma-1-ben, ami akár négy Mercedest, négy Red Bullt, és négy is Ferrarit is eredményezhet. Ezzel a McLaren és a Renault járhat a legrosszabbul, hiszen nekik a három nagy csapattal ellentétben nincs senkivel szoros együttműködésük, nincs „B” csapatuk.

Toto Wolff elmondása szerint a Ferrari tavaly akár 70 lóerővel is erősebb volt a Mercedesnél.

