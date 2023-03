Marko: Az AlphaTaurinak a pályán és azon kívül is javulnia kell

Miután a német médiában megjelent, hogy a faenzai istállót eladhatják a Red Bull vezetésében történt változások miatt, a csapatfőnök Franz Tost és Red Bullos társa, Christian Horner is cáfolták a pletykákat. De míg a sportszakmai tanácsadó, Helmut Marko is elismerte, hogy „házon belül” marad a csapat, arra is rámutatott, hogy a pályán és azon kívül is javulniuk kell.

A Red Bull elmúlt pár szezonban aratott nagy sikerei komoly pénzdíjakat hoztak a csapatnak, az AlphaTauri azonban hátrafelé indult meg, tavalyi kilencedik helyük a bajnokságban azt jelenti, hogy a Red Bullnak drágább lett őket fenntartani, ami nem jó érv amellett, hogy érdemes lenne megtartani a ruhamárkát népszerűsítő alakulatot.

Míg a tavaly elhunyt Red Bull-tulajdonos, Dietrich Mateschitz teljes mellszélességgel kiállt az AlphaTauri támogatása mellett, az új vezérigazgató, Oliver Mintzlaff sokkal kritikusabb hangvételt ütött meg a csapat pályán és főleg azon kívül mutatott teljesítményével szemben.

Német testvérlapunk, a Formel1.de Youtube-csatornáján adott interjújában Marko elmondta, „valamit tenni kell”, hogy megváltozzon a csapat sport-, valamint pénzügyi teljesítménye: „Való igaz, nem igazán vártuk, hogy az AlphaTauri kilencedik lesz a konstruktőrök között.”

„Ez azt jelenti, hogy fejlődniük kell. Az is igaz, hogy túl nagy pénzügyi kötelezettségeket jelent, szóval a szponzorok terén, a bevétel terén is tennünk kell valamit. Erről beszélve sok lehetőség szóba jött, de végig egyértelmű volt, hogy az AlphaTauri nálunk marad. Fontos része az utánpótlás-nevelésünknek. De változtatniuk kell, mert a teljesítményük nem üti meg a Red Bull mércéjét.”

A német sajtóban megjelent egyik lehetőség a csapat Angliába költöztetése, miután az aerodinamikai részlegük és szélcsatornájuk már eleve itt, Bicesterben működik. Marko szerint azonban a teljes csapat költöztetésére gondolni, a történtek „túlgondolását” jelenti.

„Egyértelmű, hogy több lehetőségen gondolkodunk, így Anglián is. Az AlphaTaurinak már most 100 alkalmazottja van Angliában, mert itt könnyebb munkaerőt találni. Az azonban, hogy az egész csapat azonnal költözzön, a túlgondolása a dolgoknak.”

Arra a kérdésre, hogy mi az a helyezés a csapat számára, amit a Red Bullnál elfogadhatónak tartanának, Marko úgy felelt, a hatodik és hetedik hely lenne a minimum. Beszélt arról is, hogy a Bahreinben látott előnyük el fog olvadni, azt itt olvashatjátok.