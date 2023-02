Marko az AlphaTauri eladásáról: ha a csapat nem teljesít megfelelően, az nem segít

Ezek persze egyelőre csak pletykák, melyek azonban elég hangosak voltak ahhoz, hogy megkérdezzék róluk a Red Bull tanácsadóját, Helmut Markót. A szakember érdekes módon nem cáfolta meg egyértelműen a híreket.

„Mi általában nem kommentálunk pletykákat. Érthető, hogy az AlphaTauri nem lehet elégedett azzal, amit tavaly elért, vagyis a konstruktőri kilencedik hellyel. Egy ilyen döntés azonban teljes egészében a részvényeseken múlik. Hangsúlyozom azonban, hogy nem kommentálunk pletykákat” – nyilatkozta a német Sky-nak Marko.

„Arra gondolsz, hogyan tudod növelni a hatékonyságot. Ha van egy csapatod, amelyik megnyeri a világbajnokságot, a másik pedig csak a kilencedik hely környékén van, akkor a szinergia nem működik megfelelően.”

„Az eredmény összességében nem kielégítő. Valódi üzletemberekként a részvényeseink hozzák majd meg a helyes döntést.” Ezek alapján tehát Markóéknak nem igazán van beleszólásuk abba, hogy mi lesz a Red Bull testvércsapatának a sorsa, amely azért az utóbbi másfél évtizedben több szempontból is jó szolgálatot tett nekik.

Elég csak arra gondolni, hogy mennyi tehetséget hoztak be a Forma–1-be a Toro Rossón keresztül, és ezt az osztrák is kihangsúlyozta. „Ez is része a filozófiánknak. Vettel és Verstappen az AlphaTaurin keresztül került hozzánk, ha azonban a csapat nem teljesít megfelelően, az nem segít. Ez egy logikus magyarázat.”

Marko szavaiból tehát nehéz kivenni, mi lesz az AlphaTauri sorsa, hiszen egyértelműen nem cáfolta az eladás hírét, de közben azt is elmondta, hogy az istállónak fontos szerepe van a juniorjaik szempontjából. A végkimenetel miatt vélhetően nagyon lényeges lesz, milyen teljesítmény nyújt majd 2023-ban a csapat.

Amíg azonban a B-csapatnál nagy a bizonytalanság, a Red Bull remekül teljesített a teszten, és Max Verstappen is optimistán nyilatkozott a kilátásaikat illetően.