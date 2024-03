Marko arról, hogy meggyanúsították a szivárogtatással: "Mintha előre eltervezett lett volna..."

Ahogy mi is beszámoltunk róla, péntek este újabb csavar jött a Red Bullon belüli viszályban, miután kiderült, Helmut Markót felfüggeszthetik, amiért állítólag őt gyanúsítják a Christian Horner elleni panasz állítólagos bizonyítékainak kiszivárogtatásával.

Az ügyben ma találkozott Marko és a Red Bull sportrészlegét irányító Oliver Mintzlaff, ami után az ORF-nek a tanácsadó elárulta, maradni fog a posztján, azt pedig, hogy ő szivárogtatott volna, nonszensznek nevezte: „Az, hogy engem hoztak szóba a szivárogtatással, mintha előre eltervezett lett volna. Ravasz, ahogy Lauda mondaná.”

Még több F1 hír: Forma-1 Ezt tanácsolta a Ferrari csapatfőnöke Bearmannek

Arra a kérdésre, hogy hogyan lehetséges, hogy egy fedél alatt maradjon a Horner-Marko-Verstappen hármas a viszályuk tudatában, többnyire kitérő választ adott: „Egyelőre koncentrálnunk kell. Meg kell nyernünk ezt a bajnokságot.”

Pénteken a Honda is közleményben jelezte, mihamarabbi tisztázást várnak a Horner-ügyben, erre úgy válaszolt: „Hála Istennek, ez a menedzsment dolga. Ezért van itt Mintzlaff úr, ő tárgyal. Mindenkinek egyértelmű, hogy nyugalomnak kell honolnia, hogy a munkánkra összpontosíthassunk, ami elég nehéz magában is.”

Mindeközben beindult a pletykagyár is, amit Toto Wolff is karbantartott azzal, hogy péntek este felajánlotta, szívesen látják Markót a Mercedesnél. Emellett az is felmerült, hogy Adrian Neweyra lecsaphat a Ferrari. Erre így reagált a csapat tanácsadója:

„Remélem nem fognak. Ha mindannyian azon dolgozunk, hogy bajnokok legyünk, elfoglalhatjuk magunkat azzal, az pedig helyrebillentheti a helyzetet. Olvastam Toto nyilatkozatát, hálás vagyok az ajánlatáért, de egyelőre nem kell élnem vele.”