Marko Albon megforgása ellenére is látott pozitívumokat

Amikor Max Verstappen megpördült és egyre egyértelműbbnek tűnt a két Racing Point szenvedése, Alex Albonnak akár a győzelemre is lehetett volna esélye, egészen addig, míg ő is hibázott és vissza kellett evickélnie a pályára.

A fiatal thai versenyző a pályán meg tudta előzni Sebastian Vettelt és Lewis Hamiltont is, és még ha ez nagyban köszönhető a vizes pályának is, akkor is egy szép eredmény felé tartott, amikor a hiba történt.

A Red Bull Racing tanácsadója, Helmut Marko, akit az Auto, Motor und Sport idézett, úgy gondolja, a gumikérdést stresszelte túl a versenyzőjük: „Albon helyet és időt veszített egy megpördülés miatt. Nagyon ideges volt, mert egyre koptak a gumik.”

Marko szerint ebben a helyzetben nem ártott volna nekik is türelmesebbnek lenniük: „A pályán kellett volna maradnunk, ahogy a tapasztalt Hamilton és Perez tették. A gumik egyszer csak visszajavultak volna. Albon túl türelmetlen volt.”

A versenyzők az intereken mentek, hogy megtisztítsák a pályát, ezek tapadása egy ponton romlott, de a pálya is száradt, így amennyiben Albon nem áll ki a bokszba, miután eléggé elkoptak a köztes esőgumik, slickekként használhatták volna őket. Mindenesetre Marko látott némi pozitívumot is: „A végén azért versenyben maradt. A leintés előtt még Maxnál is gyorsabb volt!”

