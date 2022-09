Marko a szuperlicenckérdésről: akkor is megpróbáljuk leigazolni Hertát! A Forma-1-es csapatfőnökök mellett az F1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali is úgy látja, nem kéne kivételezniük az F1-be tartó Colton Hertával, miközben a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko kijelentette, hogy széllel szemben is megpróbálják leigazolni az amerikai tehetséget.