Marko: a sebességet tekintve Max az elsőszámú, mindkét bajnoki címet behúzná a Red Bull

A Red Bull Racingnek két pilótája is harcba szállhat a világbajnoki címért. Sergio Perez tizenöt ponttal van lemaradva a bajnokságot vezető Max Verstappen mögött. Elméletileg a mexikói akár meg is előzheti a regnáló bajnokot a tabellán a jövő hétvégén Bakuban, Helmut Marko szerint azonban Verstappen esélyei sokkal jobbak, de Perez is jó helyzetben van.

Perez jelenleg remek formában van, a monacói győzelme volt ennek a végső bizonyítéka. Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója ezért úgy véli, Perez akár a bajnokságért is küzdhet az idei szezonban. „De akkor meg kell lennie a sebességének, és egyértelműen meg kell vernie Maxot a pályán" - mondta Marko a német RTL-nek.

Marko nem először említi, hogy a Red Bullnak nincs kijelölt első és második pilótája. Az osztrák mégis Verstappent tekinti a csapat első emberének. Szerinte Verstappen négy győzelme és Perez egy győzelme önmagáért beszél: „Max a legkonstansabb. A sebességet tekintve Max az elsőszámú".

Egy erős Perez segíthet a Red Bullnak abban, hogy 2013 óta először a versenyzői és a konstruktőri bajnokságot is megszerezze a csapat. „Az esélyek jók, mert két erős versenyzőnk van" - mondja Marko. 2013-ban Sebastian Vettel és Mark Webber volt az, aki a Red Bullt a bajnoki címhez segítette mindkét fronton.