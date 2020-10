Marko: A Red Bull számára nem prioritás, hogy motorgyártó legyen!

A Honda október elején jelentette be, hogy 2021 végén kivonulnak a Forma-1-ből, ennek értelmében a Red Bullnak és az AlphaTaurinak új motorbeszállító után kell néznie 2022-től. És mivel a Mercedes már kijelentette, hogy nem tudnak motort adni nekik, így a Renault és a Ferrari marad opcióként, illetve a Honda erőforrásának továbbfejlesztése. Az osztrák istálló számára utóbbi opció tűnik a legjobbnak, hiszen így nem kellene külső féltől függeniük.

A Sky Deutschlandnak pedig nemrég arról nyilatkozott a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko, hogy hogyan látja a csapat a helyzetet.

„Mindent Angliába akarunk áthelyezni, de ehhez szükségünk lesz Sakura segítségére is. Sakura a Honda japán fejlesztési központja. A következő cél, hogy minél hamarabb a saját lábunkra álljunk. El tudjuk képzelni azt, hogy többé-kevésbé rögtön el tudunk kezdeni egyedül dolgozni a 2022-es szezon elejétől.”

Viszont Marko azt is egyértelművé tette, hogy a Red Bull nem akar hosszú időn keresztül saját magának motort fejleszteni.

„Ez a dolog a jelenlegi szabályok végéig a Red Bull projektje marad” – tette hozzá az osztrák.

A jelenlegi Forma-1-es motorformula 2025 végéig marad érvényben, ennek értelmében 2026-tól következhetnek az új motorszabályok. Addig a Red Bull függetlenül akar motorokat fejleszteni, de a tanácsadó elmondása szerint nem céljuk, hogy motorgyártóvá váljanak.

„Az a tervünk, hogy 2025 végéig csináljuk ezt. De nem jelent számunkra prioritást, hogy motorgyártókká is váljunk.”

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, and Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, on the grid

Fotó készítője: Andy Hone / Motorsport Images