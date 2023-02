Marko: a Red Bull nem lesz olyan domináns, mint tavaly, de…

A bikások a 2021-es egyéni címük után tavaly már mindkét bajnokságot meg tudták nyerni, ráadásul futamokkal a szezon vége előtt, és sok beszélgetés folyt arról, hogy valójában mennyire is volt domináns Verstappen és autójának teljesítménye.

Egyesek amellett érvelnek, hogy valójában szorosabb volt a küzdelem köztük és a Ferrari között, mint ahogy a végén kinézett, míg mások a holland 15 futamgyőzelmét és rengeteg szerzett pontját, illetve néhány valóban kiemelkedő sikerét (Belgium) hozzák fel ellenvéleményként.

Bármi is az igazság, Marko elmondta, hogy az istállónak idén is egyértelműek a céljai: „Igen, meg akarjuk védeni mindkét bajnoki címet. Nem számítok azonban annyira domináns idényre, mint a 2022-es.” A szakember egyébként továbbra is úgy gondolja, hogy inkább a Mercedes jelenthet majd rájuk veszélyt, nem pedig a Ferrari.

„Ha figyelembe vesszük a csapatstruktúrákat, a versenyzők személyiségét és képességeit, akkor a Mercedes a legerősebb ellenfelünk. A múltban már bizonyították, hogy stratégiailag erősek. Russell egyre jobb lesz, és ha Hamilton pontokat vesz el tőle, az még jobb. A Ferrari azonban megoldotta a megbízhatósági gondokat, így több a lóerejük” – ismert el Marko a Kronen Zeitungnak.

A Red Bull dolgát idén azonban komolyan nehezítheti a költségtúllépésért kapott büntetés, az osztrák viszont elmondta, hogy csapatuk így is képes lehet folytatni a jó szereplést. „Nem volt lehetőségünk kísérletezgetni. Tavaly ugyanakkor miénk volt a legjobb autó, így ha a mostani, melyet amúgy időben fejeztünk be, működni fog, akkor nem leszünk annyira nyugtalanok.”

Marko tehát úgy gondolja, idén szorosabb csatára kényszeríthetik őket, a Sky riportere viszont azon a véleményen van, hogy megint a Red Bull fog dominálni, és erre három okot is felhozott.