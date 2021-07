Marko: A Red Bull nem fél semmitől!

Az utóbbi 5 versenyen nem talált legyőzőre a Red Bull Racing: Bakuban Sergio Perez, a többi négy futamon pedig Max Verstappen tudott diadalmaskodni, a Forma-1-es szezon pedig a silverstone-i futammal fog folytatódni.

A német Motorsport-Magazine-nak a Red Bull tanácsadója, Helmut Marko azt mondta, hiába volt eddig Silverstone a Mercedes felségterülete, most nagy önbizalommal vágnak neki a hétvégének.

„Nem félünk semmitől. Szembenézünk ezzel a helyzettel, és a maximumot akarjuk kihozni belőle. Korábban Silverstone abszolút a Mercedes felségterülete volt. Tavaly csak a gumiproblémák miatt tudtunk nyerni.”

„Most viszont nagy önbizalommal vágunk neki a hétvégének. Láttuk, hogy az autónk eddig minden pályán képes volt a győzelemre. De ha még ezen a futamon is győzni tudunk, akkor még pozitívabbak leszünk a világbajnoki cím kapcsán.”

Marko azt is elmondta, miért döntöttek úgy, hogy Verstappent másodszor is kihozzák az Osztrák Nagydíjon, és hogy Hamilton kocsijának sérülése után kifejezetten figyeltek a rázókövek elkerülésére is.

„A kerékcsere után láttunk egy vágást, majd az újabb kiállás mellett döntöttünk. Nem azért hoztuk ki Maxot, hogy megfussuk a leggyorsabb kört, mert az már a zsebünkben volt. És a többiek közül senki nem tudott „ingyen” kiállást teljesíteni. Aztán Max 1,4-1,6 másodperccel gyorsabb tudott lenni, ráadásul nem is a maximumon futott a motor.”

„Mindenekelőtt nem mentünk rá a rázókövekre. Láttuk, hogy milyen sérülést szenvedett Hamilton kocsija, ezért megmondtuk Maxnak, hogy ne hajtson a kerékvetőkre. Ezzel csak kanyaronként néhány századot vesztettünk, de ez volt a biztonságosabb megoldás, és a gumi hőmérséklete kapcsán is magabiztosabbak voltunk” – tette hozzá a tanácsadó.

