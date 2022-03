Marko: a Red Bull lelkén száradnak Verstappen lassú kivezető körei

A bajnoki címvédő a második helyen haladt a Bahreini Nagydíj első etapján, és már majdnem négy másodperccel volt lemaradva Charles Leclerc mögött, mielőtt kiállt volna a bokszba a 14. körben.

Leclerc-rel egyből reagált a Ferrari a következő körben, Verstappen azonban jelentősen csökkenteni tudta a különbséget, ami egy remek csatát eredményezett a két versenyző között a következő körök során, de pozíciócsere csak ideiglenesen történt.

A Red Bull ezek után a második cseréknél is elévágással próbálkozott, ekkor azonban Verstappen már nem tudta komolyabban csökkenteni hátrányát, ez pedig nem is tetszett neki, aminek a rádióban hangot is adott.

Még több F1 hír: A Mercedes plusz tesztként tekintett a Bahreini Nagydíjra

„Most már kétszer vettem vissza a kivezető körön, és nem sikerült az élre állnom. Soha többet nem csinálok ilyet” – mondta idegesen csapatának Verstappen. Marko azonban az Autosport/Motorsport.com-nak a futam után kifejtette, hogy a mérnökök „alábecsülték” az elévágás erejét, ezért kérték arra Verstappent, hogy ne nyomja annyira.

„Szóltunk Maxnak, hogy fogja vissza magát a kivezető körök során. Ha normál sebességgel ment volna, akkor Leclerc elé került volna. Amikor pedig elöl vagy, az már egy teljesen másik történet. A gumikopásunk azonban sokkal komolyabb volt, mint a Ferrarié, ráadásul a motorjuk is lenyűgözően teljesít.”

„Ettől függetlenül azonban, ha Max Leclerc előtt lett volna, talán teljesen másképp alakul a sztori.” Amikor rákérdeztek nála, hogy a lassú kivezető körök a Red Bull vagy Verstappen döntése miatt alakultak-e úgy, Marko így felelt: „Ez teljes mértékben a mi stratégiánk volt. Szóval a mi hibánk volt, nem Maxé.”

Később végül ennek aztán nem volt hatása a futam alakulására, mivel Verstappen három körrel a vége előtt a benzinpumpa hibája miatt kiállni kényszerült a versenyből, így elég csalódást keltően alakult számára a szezonnyitó.

Christian Horner csapatfőnök is arról beszélt a versenyt követően, hogy alábecsülték az elévágást, de ő inkább úgy vélte, hogy a Ferrarinak vélhetően akkor is meglett volna a tempója a győzelemhez, ha Verstappen Leclerc elé tud állni a futam egy adott szakaszán.

„A helyzet az, hogy mindig van egy egyensúly. Amit az elején kiveszel a gumikból, azt a végén elveszíted. Talán egy kicsit alábecsültük az elévágást, de szerintem a Ferrarinak megvolt a tempója ahhoz, hogy visszaelőzzenek minket a pályán.”

„Egyszerűen mi nem voltunk ma elég gyorsak. Az viszont biztató, hogy legalább csatára tudtuk őket kényszeríteni. Erre lehet építeni, de muszáj orvosolnunk a problémákat, melyek a kiesésekhez vezettek” – fogalmazott Horner.

Brawn szerint jól sikerült az F1 új szabályrendszerének debütálása