Marko: A Red Bull 2022-es F1-es autója „egy primadonna”

Bár a Honda hivatalosan kivonult a Forma-1-ből a 2021-es szezon végén, a 2022-es szezonban még biztosan, de Helmut Marko elszólásai alapján egészen 2025-ig Japánban, a márka szakurai gyárában készülnek majd a Red Bull Powertrainsre átmatricázott erőforrások.

A 2022-es szezon előtt szintén Marko kongatta meg a német sajtóban a vészharangot, mivel kijelentései szerint az E10-es üzemanyagra való átállás során sokat veszítettek a motorjuk teljesítményéből, ez azonban az eddig látottak alapján fals információnak bizonyult – de az osztrák expilóta szerint továbbra sem az övék a legerősebb erőforrás.

„A Ferrari jelenleg előttünk van” – nyilatkozta Marko a Red Bull házi osztrák csatornájának, a Servus TV-nek a motorok erősorrendjéről. „A Honda – pontosabban a Red Bull Powertrains a második helyen van, míg a Mercedes szokatlan módon jelenleg csak a harmadik.”

„A Ferrari óriási lépést tett meg 2021 óta, a Red Bull egy szoros második, míg a Mercedes most először rendelkezik a harmadik legjobb motorral, ami természetesen nagyon szokatlan számukra, hiszen nem elég feltekerniük a motort ahhoz, hogy az élen legyenek.”

A belső égésű motorral kapcsolatos fejlesztések befagyasztása után a csapatoknak szeptember 1-ig van idejük arra, hogy a 2025 végéig tartó időszakra véglegesítsék az MGU-K, az ECU-t, illetve az akkumulátorokat – Marko pedig szerint teljesen reális, hogy a Mercedes a fejlesztéseikkel visszaugrik az élmezőnybe.

„Soha nem írhatod le a Mercedest, pláne így, hogy még szeptember 1-ig fejleszthetnek. Addig a lehető legtöbb pontot kell megszereznünk, és ezért is volt kifejezetten fájdalmas a bahreini dupla kiesésünk. A Ferrari előnye is a hibrid rendszerből származik, és reméljük, hogy a Honda is hamarosan követni tudja az ő teljesítményüket.”

„Jelenleg a Mercedes autója delfinezik még a legjobban az egyenesekben, látni lehet, ahogyan Hamilton feje pattog a féktávok előtt. Ugyanakkor csak idő kérdése, hogy mikor oldják meg ezt, és azt követően ők is nekiállhatnak az autójuk finomhangolásának.”

Marko szerint ez utóbbi az a terület, amely miatt a Ferrari visszatérhetett az élmezőnybe:

„A Ferrari legnagyobb előnye az, hogy bármilyen gumin, bármilyen körülmények között azonnal gyorsak tudnak lenni, ami azt mutatja, hogy milyen jó tulajdonságokkal rendelkező autójuk van. A miénk egy sokkal nehezebben beállítható autó, egy igazi primadonna. A megfelelő beállításokkal azonban nagy potenciál van benne.”