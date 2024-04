Marko: A kor döntő tényező a következő versenyző kiválasztásában

Egyelőre fordult a kocka a Red Bullnál, ugyanis a Christian Horner-ügy hatására sokkal inkább Max Verstappen esetleges távozásáról cikkeznek a híroldalak, semmint Sergio Perez menesztéséről, aki továbbra is a holland árnyékában kénytelen versenyezni.

Helmut Marko korábban több alkalommal is kritikus hangvételben szólt a mexikóiról, ám úgy látszik, Pereznek egyelőre nincs mitől tartania, mivel elégedettek vele. Amennyiben mégis távozna a második számú Red Bull-pilóta, csakis fiatal pilóta jöhet szóba a pótlására Marko szerint.

„Sergio jelenleg nagyon jó helyzetben van” – vélekedett Marko a Sky Németországnak még az Ausztrál Nagydíj előtt. „Nem igazán merül fel a kérdés, hogy ki váltsa Perezt. De a jövőről van szó. Perez már nem a legfiatalabb, ahogy Daniel Ricciardo sem.”

„És ha aztán más szempontokat is figyelembe veszünk, akkor egy másik versenyzőt biztosan be lehetne vonni ebbe a folyamatba” – utalt arra Marko, hogy akár még a 22 éves Liam Lawson is szóba jöhet a Red Bullnál.

„Először be kell ülnie az autóba, és bizonyítania kell” – vélekedett Marko az eshetőségről. „De amit a [2023-as] szereplései során mutatott, az nagyon ígéretes volt.”

Eközben Nyck de Vries kijelentette, hogy rá sokkal nagyobb hatást gyakorolt Kimi Antonelli, mint Oliver Bearman, így kettejük közül az olaszt választaná, aki szerinte zseniális.