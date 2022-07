Marko: a Honda „különleges turbója” kulcsfontosságú az Osztrák Nagydíjon

A 2019-es Osztrák Nagydíj volt az első, ahol a Red Bull a Hondával karöltve tudott futamot nyerni Max Verstappen révén. Miközben 2020-ban a Mercedes bizonyult gyorsabbnak a duplaforduló alkalmával, addig tavaly már ismét a bikások győztek, ráadásul kétszer is, hiszen Verstappen a Stájer Nagydíjat és az Osztrák Nagydíjat is a pole pozícióból húzta be.

Amikor arról kérdezték Markót, hogy miért ilyen erősek hazai pályán, a tanácsadó a Honda turbófeltöltőjét emelte ki, amely különösen jól működik nagyobb tengerszint feletti magasságnál, amely a Red Bull Ring esetében 600 méternél is többet jelent.

„A motor az oka. A Hondának pedig van egy különleges turbója, melynek van egy kicsi, de döntő előnye a magaslati levegőben, ami itt 670 méter” – magyarázta az osztrák a ServusTV-nek.

„Igazán fontos számunkra ez a helyszín, már csak azért is, mert itt ünnepeltük az első sikerünket Honda-motorokkal. Nagyon lényeges volt ez az együttműködésünk szempontjából, és most 2025-ig még támaszkodhatunk erre.”

Már sosem fogjuk megtudni, de a múlt hétvégi Brit Nagydíj talán egy kiváló hármas csatát hozhatott volna, ha a Red Bull autói nem kerülnek komolyabb bajba a futam elején. Ettől függetlenül azért a verseny végén így is óriási adok-kapok ment, és úgy tűnt, a Mercedes ismét magára talált.

Marko viszont úgy véli, tavalyi riválisuk talán ismét jobban fog szenvedni Ausztriában, ahol a pálya felülete közel sem annyira sima, mint Silverstone-ban volt. „Úgy vélem, sokkal nehezebb lesz a Mercedes számára. Meg kell majd emelniük az autót. Semmi gond, de lassabbak lesznek.”

„Az a nehézség ebben, hogy vannak gyors és szűk kanyarok, kétszer is 300 km/h felettről kell fékezned, miközben meg kell találni a tökéletes egyensúlyt a mechanikai és az aerodinamikai tapadás között.”

„Max itt rekordszámú, négy futamot nyert már, és különösen motivált lesz. Ráadásul a háttérben ott lesz a holland szurkolótábor is… igazán felvillanyozó” – mondta Marko, aki tehát magabiztosan várja az istálló hazai versenyét.

