Marko: a Ferrarinak is első számú pilótát kell majd választania, mint nekünk A Red Bull tanácsadója, Helmut Marko szerint ameddig nem választ első számú pilótát az idei bajnoki harcra a Ferrari, az ő malmukra hajthatják a vizet. Marko leszögezte azt is, hogy Sergio Perezre továbbra is második számúként tekint.