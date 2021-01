Marko: a Ferrari nagyot lépett előre a motorjával

Helmut Marko a holtszezonban továbbra is aktívan kifejti a véleményét minden Forma-1-es témáról, és bár az Aston Martin Sebastian Vettellel világbajnoki terveket szövöget, az osztrák expilóta szerint túl nagy a különbség ahhoz, hogy idén a Red Bull ellenfelei legyen a brit márka.

„A különbség köztük és közöttünk egyszerűen túl nagy” – mondta Marko az RTL-nek adott interjújában. „Nem hiszem, hogy egy szezon elég lenne ahhoz, hogy utolérjenek minket.”

„Ez már itt függ a csapat infrastruktúrájától is, ahhoz, hogy valaki komolyan induljon a világbajnoki címért, mindennek passzolnia kell: a kerékcseréknek, a jövőbeni fejlesztéseknek. Nem hiszem, hogy az Aston Martin még itt tartana.”

Marko azt is elismerte korábban, hogy azért is tanácsolta azt Sebastian Vettelnek, hogy tartson egy pihenőévet, hogy a Red Bull igazolja le abban az esetben, ha a szezon végén nem lesznek megelégedve Alex Albonnal, és szerinte most már „bizonyítania kell”, mivel a 2020-as teljesítményét még lehetett magyarázni a Ferrari rossz autójával, és a csapaton belüli rossz légkörrel, de idén már nem.

Marko hozzátette végül, hogy szerinte a McLarenen kívül a Ferrari érhet még oda mögéjük a konstruktőri bajnokság élmezőnyébe:

„Úgy hallottam, hogy nagy előrelépést tettek meg a motorjukkal. Szerintem kiheverték azt a sokkot, ami tavaly érte őket azzal, hogy 50 lóerő hátrányban vannak. Most ismét motiválttá váltak, és természetesen nem volt jó a kapcsolat Vettel és a csapat vezetőség között sem.”

„Annak most jelentősen megnőttek az esélyei, hogy odaérnek a konstruktőri bajnokság 3. helyére.”

A Motorsport.com korábban úgy értesült maranellói forrásoktól, hogy egyelőre csak 15 lóerőt talált a Ferrari, illetve problémáik akadtak az új kipufogó rendszerrel, amit végül sikerült megoldaniuk, és jelentős teljesítménynövekedést várnak még a már 2022-re tervezett „Superfast” égéskamrától, amit megpróbálnak már a 2021-es erőforrásba integrálni.

