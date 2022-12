Marko a Ferrari döntéséről: Ez csak gyengíti a Ferrarit

Már egy hét eltelt azóta, hogy a Ferrari bejelentette, új csapatfőnökkel vágnak neki a 2023-as szezonnak, de még mindig ez a fő téma a Forma-1 világában. Mattia Binotto búcsúzott Maranellótól és a vezetés az Alfa Romeótól távozó Frederic Vasseurrel váltotta fel, ami megosztotta a rajongók véleményét.

Vannak, akik örültek annak, hogy megszakad a csapat eddigi iránya, miután Binotto Scuderiája tavaly nem tudott hosszú távon mit kezdeni a Red Bullal, mások azonban kételkednek abban, hogy ez a lépés az, ami hiányzott ahhoz, hogy a csapat világbajnoki címet szerezzen.

Ezek a kételyek még a legnagyobb riválisnál is felmerültek: Helmut Marko, a Red Bull sportszakmai tanácsadója és Christian Horner jobbkeze, aki arról híres, hogy ami a szívén, az a száján, szintén a kritikusok között van.

Bár azt elismerte, hogy a most már csak volt Ferrari-csapatfőnök több megkérdőjelezhető stratégiai döntést is felügyelt, szerinte így is hiba volt a gyártó vezetésétől hagyni, hogy elhagyja őket, mert máshol komoly hasznát vették volna.

„A Ferrari esetében nem igazán értem a váltást. Binottót egy nagyon jó politikusnak és műszerésznek tartom. Egyszerűen túlterhelte a feladata. Elég lett volna egy sportigazgatót kinevezni, aki segít neki a pályán és leveszi a stratégia terhét a válláról. Egy új ember kinevezése, akinek ugyanennyi feladata lesz, csak gyengíti a Ferrarit” – mondta az Auto Motor und Sportnak.

Marko ezzel a Vasseurre váró feladatokra utal, aki azonban, mire a Ferrarihoz ér, minden „felesleges” munkától megszabadulhat majd és csapatfőnöki posztja mellett általános menedzsere is lesz a csapatnak, hogy ez pedig miben merül ki, azt valószínűleg később fogjuk tisztábban látni.