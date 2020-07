Marko: A DAS előnye egyre csak nőni fog a szezonban

A szezon előtt is sok kérdőjel volt a DAS-szal kapcsolatban, amelyet végül az Osztrák Nagydíjon meg is óvott a Red Bull, de az FIA ismét kijelentette, hogy a 2020-as szabályok szerint szabályos eszközről van szó.

A Mercedes azzal is sokkolta a paddockot februárban az előszezoni teszteken, hogy mennyire őszintén és nyíltan elmondták, hogy más hónapok óta fejlesztik az eszközt, amelyről az FIA is tudott.

Először nem volt egyértelmű, hogy a Mercedes mire használta a DAS-t, de az elmúlt versenyeken kiderült, hogy a gumik felmelegítése az elsődleges feladata.

„A legnagyobb előnye, hogy a gumikat sokkal könnyebb vele felmelegíteni, egy újraindítás után a Mercedes sokkal nagyobb előnybe kerül” – nyilatkozta Marko a német Motorsport Magazinnak, számolt be a GPBlog.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Fotó készítője: Mark Sutton / Motorsport Images

Az osztrák szakértő szerint a szezon előrehaladtával a versenynaptár alakulása miatt egyre csak nőni fog a DAS előnye. „Mivel idén elsősorban Európában versenyzünk, ahol az ősszel sokkal hűvösebb van, az előnye csak nőni fog.”

Marko azt is elárulta, hogy a Red Bull még mindig gondolkozik azon, hogy egy hasonló eszközt fejlesszen ki, annak ellenére, hogy 2021-től már tiltani fogják azt.

„Még most is beszélünk arról, hogy meg akarjuk-e építeni mi is, de ez időbe fog telni. Nem csak, hogy ilyet akarunk építeni, de javítani is akarunk rajta.”

„Jövőre már be lesz tiltva. Nagyon furcsának találom ezt a megoldást, mert az FIA megengedte a Mercedesnek, hogy azt kifejlesszék. Talán egy tanácsot jó lenne felállítani, hogy függetlenebb döntés születhessen” – tette hozzá Marko.

