Marko a 2026-os RB-motorról: Van benne kockázat, de...

A Honda részben a koronavírus okozta világjárvány hatásait mérlegelve úgy döntött, hogy kiszáll a Forma-1-ből, ugyanakkor a márkajelzés még rajta maradt a Red Bull autóján, valamint a kölcsönös együttműködést továbbra is fenntartották.

A Red Bull ekkor bejelentette, hogy saját erőforrás megépítésébe kezdenek a 2026-os szabályváltoztatásokra felkészülve, amelyek jóval kedvezőbb feltételeket és alacsonyabb költségeket biztosítanak a gyártóknak.

Egy motorrészleg felépítése azonban még egy Red Bull-szintű alakultnak is komoly munkába telik, amelyhez a Ford segítéségt kérték. Az amerikai gyártó a megköttetett megállapodás értelmében akkumulátor-technológiával és beágyazott személyzettel fog hozzájárulni a munkához.

„Tisztában vagyunk azzal, hogy ez a motorvállalás bizonyos kockázattal is jár, de éppen ezért tudatosan támaszkodtunk sok tapasztalt emberre” – jelentette ki Marko a Formel1.de YouTube-csatornáján.

„A belsőégésű motor jelenlegi adatai is pozitív érzéseket keltenek bennünk, így úgy gondolom, hogy itt legalább nem leszünk hátrányban, és megbízhatóak is leszünk. A Fordnak köszönhetően pedig most már az akkumulátorok terén is van partnerünk. Jelenleg az összes autógyártó nagyon-nagyon nagyban benne van az akkumulátorfejlesztésben.”

„Megvan [a Ford] szakértelme a turbószektorban is, ami nagyon fontos hozzáadott érték a számunkra. És ezzel a know-how-kiegészítéssel úgy gondoljuk, hogy versenyképesek leszünk.”

„Hat tesztpad működik a főépületben a tavalyi év közepe óta. Több motor már elkészült. A fejlesztések egyértelműen beváltották a hozzájuk fűzött reményeket. Az ERS-tevékenységek bővítése folyamatban van, ennek egy-két hónapon belül be kell fejeződnie, tehát pontosan az ütemterv szerint haladunk.”

Marko azt is hozzátette, hogy továbbra is megpróbálnak olyan embereket a csapathoz csábítani, akik jelentős tapasztalattal rendelkeznek a motorfejlesztések terén, ám egyelőre még vannak kiadó helyek a részlegen.

