Marko: 2021-ben a Red Bull a világbajnoki címért harcolhat!

Az energiaitalosok csapatának sportigazgatója szerint a puzzle darabjai végre egy helyre kerültek, és jövőre már a szezon elejétől kezdve kihívói lehetnek a Mercedesnek. Az idei szezon is „red bullosan” alakult abból a szempontból, hogy a szezon elején a reményeikhez képest csalódást keltően teljesítettek, majd folyamatosan csökkentették a lemaradásukat, ami a hétvégén csúcsosodott ki.

Abu-Dhabiban Max Verstappen a Red Bull első idei pole-pozícióját szerezte, majd rajt-cél győzelmet aratott, amelyre egy percig sem voltak veszélyesek a Mercedesek. Az alig változó szabályrendszer, és a Honda maximális támogatása miatt Marko szerint remek lehetőségük van arra, hogy a hibridérában megszerezzék az első nem Mercedes bajnoki címet.

„Világosan, erőből vertük meg a Mercedest” – nyilatkozta Marko a Motorsport.com-nak az Abu-Dhabi verseny után. A bahreini második versenyen is egy olyan autónk volt már, amivel hasonlóan versenyképesek lehettünk volna, szóval ez jó jel a következő szezonra nézve.”

„Max is egyre jobbá válik, Törökországban egyszerűen nem volt eléggé türelmes, de a többi versenyen fantasztikus volt, ahogyan tegnap az időmérőn is. Teljesen érett már, de mi is elfelejtettük, milyen könnyű is ez, amikor az élen vagyunk.”

Marko szerint egyértelmű, hogy ott lehetnek majd a bajnoki címért folytatott küzdelemben.

„Ezért fejlesztettünk ilyen keményen az egész szezon során, és a Honda is ezt teszi, szóval szerintem nagyon erősek lehetünk. Már az is biztató, ahol most állunk, de jó hírek érkeznek Japánból a Hondától is. Ott kellene lennünk az élen az első versenytől kezdve.”

Marko szerint az sem lesz probléma, hogy január 1-től már újra lehet kezdeni a forradalmain új 2022-es autók szélcsatornás fejlesztését: „Ezt is megszerveztük, szerintem igen jó tervet sikerült összerakni.”

A Mercedes szerint ennyit számított, hogy letekert motorral mentek Abu-Dhabiban.

Ajánlott videó: