Máris megvan, melyik három színből fog állni a Mercedes 2023-as festése? Azt követően, hogy a közösségi médiából arra gyanakodhatunk, hogy ezúttal is ezüst lesz a Mercedes kocsijának alapszíne, most már arra is utalást tett a német istálló, hogy melyik három szín fog feltűnni a festésen.