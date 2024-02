Máris előállt a 2024-es F1-es erősorrendjével az F1 riportere - a Mercedes a top 5-ön kívül!

Tegnap rendezték a 2024-es Forma-1-es szezon első tesztnapját, amelyen Max Verstappen hatalmas előnnyel végzett az élen – a délután összefoglalóját itt tudjátok elolvasni, míg a második nap élő közvetítése itt érhető el.

A Drive to Survive-ból is ismert F1-es riporter Will Buxton pedig az X-oldalán már az első tesztnap után összeállította az erősorrendjét, amelyhez ezt írta:

„Az első nap alapján, hogy jó vagy rossz napjuk volt, mennyire működött jól a kocsi, milyen köridőket és mennyit futottak... én így olvasom a helyzetet (kezeljétek fenntartásokkal, hiszen ez csak a teszt első napja”.

1. Red Bull 2. McLaren 3./4. Ferrari / Aston Martin 5. RB 6. Mercedes 7. Alpine 8. Sauber 9. Williams 10. Haas