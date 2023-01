Mario Andretti: „már csak formalitás”, hogy belépjünk az F1-be

Annak ellenére, hogy a Michael Andretti vezette Andretti Global megszerezte a General Motors és a Cadillac márka támogatását a Forma-1-es terveihez, az F1 vezetősége továbbra sem ugrál örömében a csapatalapításra készülő üzletember érdeklődése miatt.

Ezen egyelőre nem változtatott Andrettiék bejelentése sem, de Mario Andretti szerint már nincsenek messze attól, hogy rábólintsanak az F1-nél a jelentkezésükre.

„Ehhez az egészhez komoly támogatásra van szükség, rengeteg változó tényezőt kell összehangolni. Már közel egy éve ezen dolgozunk, próbáltunk minden felénk támasztott követelménynek megfelelni. Egyesek segítőkészek voltak, mások nem annyira” – nyilatkozta Mario Andretti az Autoweeknek a Las Vegas-i CES technológiai kiállításon.

„Az igazán fontos emberek eddig is mellettünk álltak és hittek bennünk, és nagyon büszke vagyok Michaelre. Nagyon sokan már félúton feladták volna. Rengeteget dolgoztunk, és teljesítettük a követeléseiket” – mondta a 82 éves egykori versenyző, aki nyilvánosan a tavaly februári tweetje óta kampányol azért, hogy a csapat megkapja a zöld jelzést az F1-től.

„Már csak formalitások vannak hátra. A General Motors velünk lesz a jövőben, ez már hivatalos.”

Andretti hurráoptimizmusa igen korainak tűnik abból a szempontból, hogy az F1 egy annyira semleges közleményben reagált az Andretti-GM házasság hírére, amelyben még a nevükön sem említették őket, és a Motorsport.com értesülései is arra utalnak, hogy messze nem lesz egyszerű útja a „gyári” partnerének megtalálása után az Andrettinek.

Még több F1 hír: Ezért nem nyűgözte le az F1-et és a csapatokat Andretti új terve

A leendő F1-es csapat kezdetlegességére akarva-akaratlanul is utalt Andretti, amikor elismerte, hogy még csak szóbeli megegyezésük van a munkaerő nagy részével – ahogyan pedig az Audi példája is megmutatja, akiknek nehezükre esik elérni még a Red Bull Powertrains létszámát is, naivitás lenne azt gondolni, hogy a többi F1-es csapattól elég embert tudnának igazolni.

„Nagyon sok jó, tapasztalt ember áll készenlétben, sokan közülük nem akarják elhagyni a jelenlegi munkahelyüket addig, amíg nem tudunk valamit biztosra mondani” – mondta Andretti, amivel egyből megmagyarázta, hogy a saját maga által említett „formalitások” mekkora kihívást is jelentenek majd valójában.