Marc Surer: az éhes Hülkenberg „ideális” választás a Red Bull számára

A korábbi F1-es pilóta úgy véli, hogy Alexander Albon ideje lejárt a Red Bullnál. Ezzel persze nincsen egyedül, de ő azt reméli, hogy Nico Hülkenberg megkapja az esélyt a visszatérésre. Az ő szemében a német lenne „az ideális” jelölt, mivel „megvan az ambíciója, hogy bizonyítson”.

„Remélem, hogy Hülkenberget választják. Más esélye nem igazán van a visszatérésre. Az összes többi hely már foglalt lényegében.” Ha nem vesszük figyelembe, hogy Lewis Hamilton minden bizonnyal hosszabbít a Mercedesszel, akkor is csak két ülés maradt 2021-re, azok pedig a Haasnál vannak.

Günther Steiner azonban nem csinált titkot abból, hogy jól jönne nekik a pénz, ezért lehet, hogy a komoly marketingértékkel rendelkező Mick Schumachert, valamint a pénzes családból jövő oroszt, Nyikita Mazepint fogják majd leigazolni.

Még több F1 hír: Button: Albon ma olyan, mint én voltam újoncként

Ha esetleg Mazepin mégsem kapná meg a lehetőséget, akkor is Sergio Perez lehetne a következő választás az amerikai istállónak. A hírek szerint viszont a mexikói egyben Hülkenberg legnagyobb ellenfele is a red bullos helyért.

Surer véleménye szerint Perez lenne a „logikus” döntés az energiaitalos márka részéről. „Ha én csapatfőnökként megnézném, hogy Perez milyen teljesítményt nyújt most, akkor őt választanám. Pénz ide vagy oda. Mert ő egy biztos kezű pilóta.”

„Ő mindig ott van. A személyében egy olyan versenyződ van, aki mindig a legtöbbet hozza ki az autóból. A tény, hogy még pénzt is hozna magával, szerintem nem jelent problémát a Red Bullnak. Azért persze biztosan örömmel fogadnák. Ennek ellenére remélem, hogy Hülkenberg esélyt kaphat” – tette egyértelművé Surer, hogy a szíve kit választana.

„Én Perezt inkább a Haasban látnám szívesen. A csapat elmondta, hogy kell nekik valaki, aki pénzt is hoz a házhoz. Mindkét pilótájukat pénzügyi okok miatt is menesztették. Ha most azonban egy Perez kaliberű versenyzőt szerződtetnének, aki szponzorokat és pénzt is hoz a csapathoz, akkor szerintem az lenne az ideális a Haasnak.”

Sergio Perez, Racing Point Fotó készítője: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Surer azonban előtérbe helyezi a két lehetséges választás motivációs különbségeit is. „Perez motivációja nem feltétlenül a legnagyobb. Maradjak a Forma–1-ben vagy sem?” Főleg úgy, hogy a „Haas a második legrosszabb vagy a legrosszabb autó a mezőnyben jelenleg”.

„Hülkenbergnek viszont még van mit bizonyítania. Még nem tudott dobogóra állni” – vélekedik a svájci. „Én is keresztülmentem hasonló dolgokon. Mindig kiestem, amikor a legjobb háromban voltam. Ez fáj, és rossz érzéseket hagy benned. A Forma–1-ben voltam, de mégsem állhattam dobogóra.”

„Amikor beugrott, látni lehetett rajta, hogy nagyon fitt és egyből le tudott csapni a lehetőségre.” Surer szerint az is elég valószínűtlen, hogy sem Hülkenberg, sem pedig Perez nem kap esélyt, és inkább Albont tartják meg 2021-re is.

„Pár futammal ezelőtt már elmondtam: miért van még mindig a Red Bullnál? Azt persze tudjuk, hogy thaiföldi kapcsolatokkal rendelkezik, ezért nem lehet csak úgy kidobni őt. Nem sok dolog szól a maradása mellett, én inkább egyfajta hátráltató tényezőnek látom őt.”

„Ha világbajnok akarsz lenni, akkor egy olyan második versenyzőre van szükséged, aki ki tudja venni a részét a munkából. Neki viszont mindig segítségre van szüksége, és keveset tesz hozzá az egészhez” – kritizált a 82 nagydíjon induló pilóta.

Perez nem is hoz annyi pénzt a házhoz?

F1 2020: megjelent az első hivatalos onboard a vietnami pályáról