Marad a megszokott erősorrend, de szorosabb versenyek jöhetnek

Amióta bejelentette a Forma-1, hogy 2022-ben új korszak kezdődik a száguldó cirkusz életében, azóta gyakorlatilag mindenki azt találgatja, milyen hatással lesz ez a sorozaton belül az elmúlt években megszokott hierarchiára. A költségplafon szigorításával elméletileg most közel hasonló esélyekkel vághattak neki a munkának a csapatok, de az F1 ügyvezető igazgatója azért mégsem vár "csodát".

Ross Brawnt most arról kérdezték, szerinte mennyire lenne elrugaszkodott, ha például Mick Schumacher meglepné a mezőnyt a szezonnyitón Bahreinben és mondjuk a Haas szerezné meg az első futamgyőzelmet az új korszak hajnalán.

„Őszintén szólva nem hiszem, hogy az új szabályok drámaian megváltoztatják majd a dolgok megszokott menetét. Úgy gondolom, hogy közelebb kerülnek egymáshoz a csapatok és lesznek olyanok is, akik korábban a középmezőnyben versenyeztek, de idén egyszer-kétszer beleszólhatnak majd a nagyok játékába.“

„Bár nagyon szeretném látni, hogy Mick Schumacher futamot nyer a Forma-1-ben, valószínűleg nem arról szól majd az idény, hogy ő dominálja a mezőnyt. Bizonyos értelemben nem is szeretnénk egy ilyen sokkszerű változást, mert ez azt sugallná, hogy véletlenszerűvé válik az F1. Nem árt a sorozatnak a meritokrácia“ - fogalmazott Brawn.

Ugyanakkor, reméli, hogy a 2022-es szezonban nem két pilóta lesz harcban a világbajnoki címért és erre az új autók lehetőséget is biztosítanak, hiszen a mezőnyben számos tehetséges pilóta van. „Tavaly minden versenyhétvégén a Mercedes vagy a Red Bull győzelmére számítottunk és amikor nem történt semmi rendkívüli, akkor ez be is igazolódott.“

„Optimista vagyok a szezont illetően, de úgy vélem, a jó csapatok mindig jó munkát fognak végezni, hiszen hatalmas szaktudással és tapasztalattal rendelkeznek. Sok olyan versenyző van ugyanakkor akik tehetségüknek köszönhetően beleszólhatnak a futamgyőzelmek sorsába, gondoljunk csak Lando Norrisra, a Ferrari párosára, vagy George Russellre a Mercedesben. Ha három-négy pilóta lesz versenyben a világbajnoki címért, azzal mindenki jól jár“ - tette hozzá Brawn.

