Már órákkal a bemutatása után pályára viheti a Ferrari az SF-23-at

A Ferrari február 14-én délelőtt, 11:25-kor mutatja be Charles Leclerc és Carlos Sainz idei autóját, az SF-23-at, amivel másnap, február 15-én teljesítik is majd a 100 km-es filmforgatási napjukat, ahogyan azt már Silverstone-ban megtette a Haas, a Red Bull és a Williams is.

A Ferrari azonban egy filmforgatási nap elhasználása nélkül, akár pár órával a keddi bemutató után is bejárathatja az autóját, értesült a Motorsport.com olasz kiadása, egy „bemutatónap” keretein belül.

A demónapokra vonatkozó szabályok szerint a csapatok maximum 15km-t tehetnek meg a Pirelli erre a célja készített gumijaival egy olyan pályán, amely nem rendelkezik az F1-es versenyrendezéshez szükséges homologizációval.

Charles Leclerc, Ferrari F1-75 Fotó készítője: Davide Cavazza

A Ferrari tavaly is elhasználta az egyik ilyen demónapját, amelyen a fioranói tesztpálya egyik alternatív vonalvezetését kell használniuk, a Motorsport.com jóvoltából akkor láthatta először a nagyközönség mozgás közben az autót, amellyel 2022-ben 4 futamgyőzelmet szerzett a Ferrari.

