Már most "hatalmas lépéseket" tett az autó újratervezésével a Mercedes

A német gyártó elkötelezte magát egy olyan akcióterv mellett, amivel autója koncepciója elmozdul a jelenlegi, oldaldoboz nélküli kocsitól, melyre 2022 eleje óta építenek. Még hosszú ideig fog tartani, míg az általuk az élmezőnybe visszatéréshez szükséges fejlődés végbemenjen, már most bíztató hírekkel szolgáltak Lewis Hamiltonnak és George Russellnek.

A Mercedes csapatfőnöke, Toto Wolff a Szaúd-Arábiai Nagydíjon elárulta, hogy a koncepcióváltással már most komoly teljesítménynövekedést értek el: „Ahhoz képest, ahol most vagyunk, már most hatalmas lépéseket tettünk. Hosszú ideje nem fejlődtünk annyit, mint a tervezőinktől és az aerorészlegtől beérkező adatok alapján most.”

„Sikerült némi potenciált megnyitnunk csupán azzal, hogy már több szemszögből tudjuk nézni a dolgokat. Más a nézőpontunk az alapján, amit a bahreini teszten és futamon láttunk. Nem léptünk vissza. Épp ellenkezőleg, egyből két lépést tettünk előre.”

Bár az autó koncepciójával kapcsolatban mindig az oldaldobozok – vagyis azok hiánya – kerül elő, úgy tűnik, a Mercedes inkább a beállításaik opcióinak bővítését szeretné módosítani a hasmagasságot módosítva.

„Azt hiszem, a legnagyobb változás az, hogy szeretnénk az autó beállításait a lehető legjobban eltalálni. Tavaly túl alacsonyan ült az autó, idén pedig túl magasan. Azt hiszem, most már tudjuk, hova kell érkeznünk. Nem akarok őrülten optimistának hangzani, de már látunk bíztató dolgokat.”

Wolff arról is beszélt, hogy az eddig elvégzett munkájuk miatt a jövőbeni fejlesztéseik révén a W14-es a szezon végére teljesen máshogy nézhet ki: „Minden látható aerodinamikai elem az első szárnyaktól a diffúzorig.”

„A padlólemezen rengeteg ilyen felület van és sok más, szerkezeti dolgot is el kell végezni ahhoz, hogy a dolgok hatékonyabbak legyenek. Magyarán, szó szerint felforgatjuk az autót és amit látunk, az nagyon tetszik.”

