A Ferrari junior pilótája, a 2020-as F2-es bajnokságban Mick Schumacher mögött a 2. helyen végző Callum Ilott a portugál hétvégén debütált a Forma-1-ben, miután az első szabadedzésen Antonio Giovinazzi autóját vezethette.

Ilott lett Kubica mellett az Alfa Romeo második tartalékversenyzője, a brit pedig a 17. helyen zárta az első szabadedzést, 4 tizeddel elmaradva Kimi Räikkönen legjobb idejétől.

Az Alfa Romeo csapatfőnöke, Fred Vasseur a pénteki napot követően elmondta, hogy Ilott a szezon hátralévő részében is tesztel majd a csapattal, és elárulta azt is, hogy már a Francia Nagydíjon ismét autóba ülhet.

„Remek a kapcsolatunk Callummal” – mondta Vasseur a pénteki napot követően. „Jól érzi magát a csapatban, és nagyon nyugodt volt az autóban is, nagyra értékelem tőle a mai szabadedzést.”

„Ez volt az első versenyhétvégéje egy F1-es autóban, és majd, amikor a tervek szerint Franciaországban ismét autóba ül, már minden sokkal könnyebb lesz számára. Nem is tulajdonítottunk nagy jelentőséget az első köreinek, ez olyan volt, mint egy bemelegítés.”

„A következő pár első szabadedzésen már olyan pályákon fog menni, amelyeket sokkal jobban ismer, így minden sokkal könnyebben fog menni, és nem kell majd az első köröket csak arra fordítanunk, hogy megismerje a pályát. Összességében azonban nagyon meg vagyok elégedve.”

Arra a kérdésre, hogy pontosan mit jelent az, hogy egy pár szabadedzést kap majd Ilott, Vassuer azt válaszolta, hogy „2 és 8 között”, de hozzátette azt is, hogy a Francia Nagydíjig van fix programjuk, utána „majd meglátják.”

Az Alfa Romeo korábban több Ferrari junior bemutatkozását is segítette az F1-ben, 2017-ben Charles Leclercnek, 2018-ban Antonio Giovinazzinak adtak többször is lehetőséget az első szabadedzéseken, Vasseur azonban azt is hozzátette, hogy Ilottnak most sokkal nehezebb dolga lett azzal, hogy 90-ről 60 percre csökkentették a pénteki szabadedzések hosszát.

Ilott bemutatkozását az is nehezítette, hogy mivel az autót nem az ő magasságához tervezték, a szél a célegyenesben alákapott a sisakjának, amitől a brit elmondása szerint úgy érezte magát, mint egy „bólogatós kutya.”