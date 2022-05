Már meg is született az „ítélet” a Ferrari gumitesztes ügyében Nemrég mi is beszámoltunk róla, hogy az FIA érdeklődését felkeltette az az ügy, hogy a Ferrari csapata talán illegálisan egy újfajta padlólemezt próbált ki a Pirelli tesztjén Imolában. Most azonban máris kiderült, hogy az olaszok nem szegtek szabályt.