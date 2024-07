Már külön városi tanács is alakult a Forma-1 elcsábítására az egyik futamot szervezni kívánó helyszínen

Oszaka városvezetése még januárban hozta nyilvánosságra, hogy a város a Forma-1-et is be akarja vonzani azon törekvései révén, hogy turistacélponttá válva javítson gazdasági helyzetén. A város most megalapította az Oszakai Rendezvényszervező és Turisztikai Irodát kilenc tanácstaggal, akik megtárgyalják, mennyire lesz fontos a motorsportokat a városba csábítani, valamint különböző iparágakra és gazdasági szektorokra gyakorolt hatását.

Emellett azon is dolgoznak majd, hogyan tudják a lakosoknak elmagyarázni, hogy egy esetleges Forma-1-es futam a városban hogyan tudna biztonságosabb mobilitást elősegíteni. Mizohata Hirosi, a tanács elnöke így nyilatkozott:

„Mióta januárban bejelentettük, hogy egy Forma-1-es versenyt akarunk a városban, különböző rajongók és részvényesek számos véleményt juttattak el hozzánk. Japánban a motorsportot általában csak pár szurkoló számára érdekes tevékenységnek tekintik, de egyre nagyobb a sokszínűség és ma már mindenki élvezheti azt. Emellett olyan környezetbarát mobilitási megoldások tesztelésére ad alkalmat, mint a karbonsemleges közlekedés.”

Mizohata emellett meg van győződve róla, hogy egy sikeres Forma-1-es versenyző – jelenleg az RB pilótája, Cunoda Júki az egyetlen japán a mezőnyben – megnövelné az érdeklődést a sportág iránt az országban, mely ma is az autóipar egyik központja.

„Meg vagyok győződve róla, hogy a motorsport ismét nagy népszerűségnek örvend olyan sportolókkal, mint Otani Sohei a baseballban, ha a rivaldavénybe visszük és ezzel sok gyermek álmává válik Japánban, úgy, ahogy Európában vagy más tengerentúli országokban teszik. Szeretnék részletes megbeszéléseket folytatni szakértőkkel, hogy a megfelelő hozzáértéssel közelítsük meg a motorsportot.”

Ha még ebben az évtizedben szeretnének versenyt rendezni, Oszakának nagyon nehéz dolga lesz, mivel Szuzuka szerződése 2029 végén jár le a bajnoksággal. A városvezetés korábban azt állította, hogy a szuzukai verseny mellett képzelik el a sajátjukat, a városi expo-center köré épített, félig állandó, vagy egy, a Jumesima-szigetre épített hibrid pályával, azonban nem valószínű, hogy a bajnokság szeretne két futamot ilyen közel egymáshoz.

A két város alig száz kilométerre van egymástól és 24 futammal már most jelentősen zsúfolt a versenynaptár, így a legtöbb új futamnak, mint a madridinak, mely 2025 után Barcelonát váltja, korábbi helyszínek kárára kell érkeznie, legalábbis nem hivatalosan. Mindenesetre Oszaka már régóta hangoztatja, hogy ők hosszú távon gondolkoznak egy Forma-1-es futam rendezésével.

