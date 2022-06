Már Kanadában rajtbüntetést kaphat Leclerc

Max Verstappen előnye az ölébe hulló azeri futamgyőzelemmel már 34 pont Charles Leclerc-rel szemben a 2022-es egyéni bajnoki pontversenyben, akit már Sergio Perez is átugrott, ugyanis a mexikói csak 21 ponttal van elmaradva Verstappentől.

Leclerc bakui kiesése pedig nem csak a pontverseny aktuális állása miatt fontos: az újabb elfüstölt Ferrari-motor miatt garantálttá vált, hogy többször is rajtbüntetést fog kapni a monacói pilóta az idei szezon alatt.

Barcelonában a turbó és az MGU-H hővisszanyerő rendszer és a turbó hibásodott meg Leclerc autójában, a bakui kiesésének okát még nem azonosította a Ferrari, de nem is lesz sok idejük arra, hogy kisakkozzák, melyik elemeket tudják még felhasználni a szezon további részében, mert már meg is kell kezdeniük a hosszú repülőútjukat Montrealba.

Leclerc autójában már Bakuban is a harmadik turbó dolgozott, így most a Ferrarinak azt kell eldöntenie, hogy beszerel-e egy negyedik turbót is az autójába, ami garantáltan egy 10 rajthelyes büntetést jelentene a Kanadai Nagydíjon, vagy pedig visszatérnek a legelső egységhez, amelynek már több ezer kilométeres a futásteljesítménye.

Mattia Binotto csapatfőnök egyelőre csak annyit erősített meg, hogy Leclerc-nek biztosan új motorra lesz szüksége. Egy harmadik belső égésű motort még büntetés nélkül beemelhet a felhasználható motorkomponensek közé a Ferrari, de azt is figyelembe kell vennünk, hogy Kanada még csak a 9. futam egy 22 fordulós versenynaptárban, és a Ferrari jelenlegi megbízhatósági mutatói alapán nehéz elképzelni, hogy további büntetésekkel megússzák a szezont.

Az eddig felhasznált motorkomponensek táblázata:

ICE: belső égésű motor

TC: turbó

MGU-H: hővisszanyerő rendszer

MGU-K: kinetikus energiavisszanyerő rendszer

ES: akkumulátor

EC: vezérlőelektronika

EX: kipufogó