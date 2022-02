Már itt is vannak az első képek a Williams valódi autójáról! Miközben a csapat délután 2 órakor bemutatta a 2022-es festését egy bemutatóautón, a valódi masinájuk már lázasan készülődött arra, hogy pályára vigyék Silverstone-ban. Most pedig közzétették az első hivatalos fotókat is az FW44-ről.