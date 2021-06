Már idén új vonalvezetésen versenyezhet az F1 Abu Dhabiban

Miután a tavalyi viadal eléggé langyosra sikerült, a verseny promóterei beleegyeztek abba, hogy megvizsgálják a lehetőségeket a vonalvezetéssel kapcsolatban. A pálya most megerősítette, hogy zöld utat kaptak a tervek, így nemsokára megkezdődhetnek a munkálatok.

Több kanyaron is változtatni fognak, de minden elkészül majd a december 12-én rendezendő szezonzáróra. Saif Al Noaimi, az Abu Dhabi Motorsports Management ügyvezetője így fogalmazott: „Javítani szeretnénk a pályán látható versenyzést.”

„Hallgatunk a nézőkre, a szurkolókra, a pilótákra, az F1-re és az FIA-ra, és néhány izgalmas változáson dolgozunk jelenleg. A nyár folyamán módosítani fogunk a nyomvonalon, hogy minden készen álljon majd az év végi Abu Dhabi Nagydíjra.”

Al Noaimi elmondta, hogy a pontos részleteket nemsokára megosztják majd a nagyközönséggel, de a remények szerint az átalakított vonalvezetés segít növelni az előzési lehetőségeket. „A végső cél az, hogy több esély legyen a kerék a kerék elleni csatákra.”

„Több előzési lehetőséget akarunk létrehozni, és összességében egy gyorsabb pályát szeretnénk, ha figyelembe vesszük a jelenlegi autókat. Szóval már várjuk a futamot, és reményeink szerint a bajnokság is itt fog majd eldőlni.”

Az egyik lehetséges változtatás a hosszú egyenes előtti sikánt érintheti. Az a szekció általában jobban szétnyújtja a mezőnyt, így a hajtűből kifordulva nincsenek olyan közel egymáshoz az autók, hogy előzni tudjanak, hiába az egyenes szakasz és a DRS.

Tavaly például Daniel Ricciardo is panaszkodott egy kicsit, hogy unalmas volt a szezonzáró, és ő is reményét fejezte ki, hogy talán változtatni lehetne az abu dhabi pálya kialakításán. Most tehát úgy tűnik, hogy valóban teljesül a kívánsága.

Ez egyébként idén nem is az első eset, hogy az előzések segítése miatt alakítanak át egy helyszínt. Ausztrália is komolyabb munkálatokba kezdett az utóbbi hónapokban, hogy javítani tudják a versenyeket, amikor a mezőny a tervek szerint novemberben ellátogat hozzájuk.

