Már forgatják a filmet Monacóban Leclerc szereplésével: videó

Mint arról a hu.motorsport.com korábban beszámolt, Charles Leclerc ugyan idén a koronavírus miatt nem állhat rajthoz Monacóban az F1-ben, egy különleges esemény kapcsán azonban saját magáénak érezheti a legendás vonalvezetést.

A Ferrari lehetővé tette, hogy Leclerc egy, a Claude Lelouch által készített rövid filmben szerepet vállalhasson, méghozzá a Ferrari SF90 Stradale volánja mögött. A plug-in hibrid rendszerrel szerelt autó nevében szereplő SF90-ből a rajongók számára az is egyértelművé válhat, hogy kapcsolat van az autó és a Forma-1 között, és valóban így van, hiszen az elnevezés ezúttal is a Scuderia Ferrari 90. évfordulójára utal.

A márka történetének első plug-in hibrid hajtáslánccal kínált modelljét az "extrém" jelzővel illette a gyártó, majd hozzátették, akárcsak korábban, most is erős a kapocs a közúti és a versenyspecifikus F1-es modell között, ugyanis a száguldó cirkuszban megszerzett tudást az utcai autó megalkotásakor is felhasználták.

Az autó meghajtásáról a 2018-as év legjobb motorjának választott 3.9 literes V8 blokk gondoskodik, amely ezúttal 780 lóerőt présel ki magából. Már önmagában ez is rekord, hiszen ezen egység eddigi legerősebb változata 720 lóerőt állított szolgálatba a korábban bemutatott Tributo fedélzetén. Jelen esetben azonban a belsőégésű motor mellett három villanymotor is helyet kapott, amik további 220 lóerővel járulnak hozzá az összteljesítményhez, ami így kereken 1000 lóerőben maximalizálódott.

Ezek közül az egyik az MGU-K, amelynek hasonló feladatai vannak, mint az F1-es autó esetében, vagyis a fékezéskor keletkező mozgási energiát alakítja át elektromos energiává, amivel a rendszer plusz teljesítményt nyer. Az olaszok úgy döntöttek, az egység helye a hátsó tengely magasságában a motor és a váltó között lesz, ezért ide került beépítésre.

A másik két villanymotor az első tengelyen került elhelyezésre, és külön érdekesség, hogy csak eDrive, vagy más néven tisztán elektromos üzemmódban aktiválódnak. Ezen üzemmódban a végsebesség 135 km/órában lett meghatározva, ám azt nem közölték, hogy maximális teljesítmény mellett mennyi idő juthat a gyorsulgatásokra.

További érdekessége az új modellnek az eSSC névre hallgató menetstabilizátor, amely a körülményekhez alkalmazkodva folyamatosan kezeli a nyomatékelosztást a kerekek között. Bekapcsolt elektronikus kipörgésgátló mellett a vezető abban is biztos lehet, hogy a V8-as erőforrás és a villanymotorok által generált nyomaték a lehető legoptimálisabb elosztásban jut el a négy kerékhez - bármely vezetési mód mellett.

Az új karosszéria tervezésekor fontos szempont volt, hogy olyan speciális anyagokat használjanak, melyek növelik az autó merevségét, viszont a súlyát elfogadható szinten tartják. Az elvégzett munka meghozta az eredményét, hiszen a hibrid rendszer 270 kilogrammos plusz súlya ellenére az SF90 Stradale mindössze 1570 kilogrammal mérlegelt, ami 1.57 lóerő/kilogrammos teljesítmény-súly arányt eredményezett.

Mindez rekordnak számít a sorozat gyártott autók kategóriájában, mint ahogy a 250 km/órás sebesség mellett előállított 390 kilogrammnyi leszorítóerő is a jobb értékek közé tartozik. A belsőégésű erőforrás és a villanymotorok hűtéséről az elől és oldalt elhelyezett nagy méretű légbeömlők gondoskodnak, a hatékonyságot pedig tovább növeli, hogy az F1-es autóhoz hasonlóan itt is a levegő befújását lehetővé tévő felnidizájnt használtak.

Az autóversenyzés csúcsából érkező fejlesztésekkel megtámogatott Ferrari SF90 Stradale végsebességét 340 km/órában, 0-100-as gyorsulását pedig 2.5 másodpercben határozta meg a gyártó.

