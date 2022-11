Már élesben is debütált az új rendszer, amivel az FIA elkerülné a Japán Nagydíj káoszát

Az FIA a Forma-1 Amerikai Nagydíján mutatott be élesben egy olyan módszert, amivel a pilótákat figyelmeztethetik, ha egy daruskocsi gurul a pályára és a versenyzők már most hálásak ezért a döntésért. Mindezt azután, hogy Japánban elég komoly botrányt okozó eset zajlott le.

Carlos Sainz első körös balesete után egy autómentő jött be a pályára és Pierre Gasly, aki a mezőnyre zárkózott volna fel, nem tudván, hogy ott van, elég gyorsan, nem sokkal kerülte el azt. A francia többször is kiakadt a verseny vezetésére, mondván, meg is halhatott volna. Az FIA vizsgálatot indított az ügyben, és „eljárási hibákat” fedezett fel, amiknek javítását ígérték.

Az Amerikai Nagydíjon aztán Valtteri Bottas ásta be magát a kavicságyba az austini pálya utolsó előtti kanyarban, ezért újra daruskocsira volt szükség. Amikor a pályára ért, a szövetség részéről érkezett az üzenet („Autómentő a pályán a 19-es kanyarban”), amit a versenymérnökök továbbíthattak a pilótáknak.

Gasly örült az üzenetnek, mondván, a helyzetet itt „sokkal jobban kezelték”, mint Szuzukában: „Egy hasonlót nagyon szerettem volna hallani Szuzukában, mindjárt megváltozott volna a hozzáállásom a pálya azon szakaszán” – mondta a francia, hozzátéve, várja, hogy az FIA további lépéseket tegyen a biztonságuk érdekében.

Nem ő volt az egyetlen, aki dicsérte a szövetséget a lépésért, Lando Norris például azt mondta, ez „egy lépés előre”, míg Carlos Sainz szerint az FIA pozitív hozzáállása ezen a területen a fejlődést mutatja: „Tetszik, hogy elébe mennek a dolgoknak, hogyha nem a tervek szerint alakul valami. Tetszik, hogy komolyan veszik, írnak egy jelentést és megpróbálják levonni a következtetéseket.”

„Így kellene mindannyiunknak együtt dolgoznia. Talán ez volt az, ami még az év elején nem annyira működött és egyértelmű, hogy próbálnak fejlődni. Minden lépésben támogatni fogjuk őket” – mondta a spanyol befejezésül.

Ez volt a probléma Hamilton motorjával Mexikóban.