Már csütörtök délután is óriási a tömeg a Hungaroringen! (videó)

Ezen a hétvégén rendezik meg a Magyar Nagydíjat, amely úgy tűnik, idén is rengeteg nézőt csalogat ki a helyszínre. Ez látszik a Williams hivatalos Twitter-oldalára feltöltött videóban is, amelyen a célegyenesnél lévő lelátó már csütörtök délután is tele van, ami jó jel a hétvége további részének szempontjából.

Tavaly Lewis Hamilton tudott győzni Magyarországon, rajta kívül pedig a két ferraris, Sebastian Vettel és Kimi Raikkönen állhatott fel a dobogóra. A weather.com előrejelzése alapján 35 százalék az esély arra, hogy az időmérőn esni fog az eső, míg vasárnap egyáltalán nincs erre esély. Az óriási hőség is elkerüli a hétvégén a pályát, 27 foknál elvileg egyik nap sem lesz melegebb.