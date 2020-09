Már csak egyre Schumachertől: Hamilton el sem hiszi

A Mercedes pilótájának győzelme a vasárnapi Toszkán Nagydíjon a 2007-es debütálása óta már a 90. sikere volt. Schumacher összesen 91-szer pezsgőzhetett a dobogó legfelső fokán a két évtizedes, 1991-től 2012-ig tartó karriere során, bár utolsó győzelmét még 2006-ban aratta.

Az utóbbi pár évben a Mercedes dominanciáját látva egyre többen kezdtek el találgatni arról, hogy Hamilton mikor állíthatja be, majd döntheti meg Schumacher szinte megdönthetetlennek hitt rekordjait.

A legtöbb szerzett pole pozíció számát már régen a brit tartja, hiszen már 95-nél tart ebben a tekintetben, és nemsokára meglehet neki a bűvös 100 is, ha így folytatja. A futamgyőzelmek mellett a másik legnagyobb és legfontosabb rekord a világbajnoki címek száma.

Hamilton már 55 ponttal húzott el Bottastól a most vasárnapi sikerével, és nem tűnik úgy, hogy a finnek bármilyen ellenszere is lenne csapattársával szemben, így komoly esély van rá, hogy Hamiltonnak év végén meglehet a hetedik cím is.

A 91 siker viszont már a következő futamon, vagyis az Orosz Nagydíjon elérhetővé válik a brit számára, aki alig hiszi el, hogy ilyen magasságokba jutott. „Ez nem tűnik valósnak” – mondta Hamilton, aki már 69 futamot nyert mióta váltotta Schumachert a Mercedesnél 2013-ban.

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, celebrates on the grid after securing pole Fotó készítője: Steve Etherington / Motorsport Images

„Természetesen ez egy kiváltság, hogy ilyen helyzetben lehetek, és ilyen csapatom és autóm van, amellyel hétről hétre ilyen teljesítményt nyújthatok. Örökké hálás vagyok azoknak az embereknek, akik folyamatosan keményen dolgoznak. Én csak egy fogaskerék vagyok a gépezetben.”

Hamilton tegnapi győzelme már a hatodik volt neki a szezonban, míg Valtteri Bottas csak egyszer tudott nyerni, az is a szezonnyitó Osztrák Nagydíjon történt. Már harmadjára lett második Hamilton mögött idén.

„Nem könnyű megszerezni a győzelmeket, ha Valtteri személyében egy ilyen remek pilóta hajszol téged egészen a határokig. Viszont sosem gondoltam volna, hogy ilyen magasságokba jutok, az is biztos” – mondta a bajnoki éllovas, aki lassan minden megdönthetetlen rekordot megdönt.

