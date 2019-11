Már az is baj, ha Hamilton ennyire szereti a kutyáit?

A Forma-1 valóban egy igazi „száguldó cirkusz”, ami különböző karakterekkel van tele. Ezen karaktereket igazán csak kevés ember ismerheti. Még a médiának is csak felületes rálátása van arra, hogy az adott pilóta milyen magánszemély, mit szeret igazán csinálni, és mik azok a gondolatok, amik a leginkább foglalkoztatják.

Az ember hajlamos felnagyítani a dolgokat, különösen ha a hibákról van szó. Sebastian Vettel és Max Verstappen remek példa lehet erre, akik egy rossz lépés esetén igen komoly kritikáknak vannak kitéve. A Red Bull holland pilótája rendkívül jól viseli ezt, és erőt merít belőle, addig a Ferrari világbajnoka egyszerűen csak túllép a dolgon, ami sokak számára nem ilyen egyszerű.

Lewis Hamilton hatszoros világbajnokként valóban „nagyító” alatt kénytelen élni az életét, de amikor rálépett erre az útra, pontosan tudta vagy legalább sejthette, hogy ez mivel jár. Általában a sikeres embereknek nagyon sok „ellenrajongója” is van, akik közül páran folyamatosan keresik a lehetőséget arra, hogy negatívan beszéljenek, írjanak az adott személyről.

Ez Hamilton esetében sincs másképp, aki az évek alatt rájött, jobb keveset mutatni és mondani, mivel a világunk egy része nem alkalmas arra, hogy mindezt befogadja vagy azt megfelelően tegye. Nagyon igaza lehet ebben! A brit nem véletlenül változtatott a közösségi médiás hozzáállásán is, ahol tudatosult benne, hogy bármit, amit leír, annak nagy ereje van, és legyen az egy környezetvédelemmel kapcsolatos téma vagy egy szimpla mélyebb gondolat, mindig lesznek olyanok, akik belekötnek.

A Mercedes rekordere nagy állatbarát, ami számomra talán a legszimpatikusabb benne. Lewis pontosan felismerte azt, hogy az állatok mekkora értéket képviselnek, és olyasvalamit képesek adni számunkra, amit senki, és semmi más. Valóban az élet talán legnagyobb ajándékai, akik messze több védelmet és jobb bánásmódot érdemelnek.

Emiatt is szörnyülködve látom azokat a véleményeket, amikor Hamilton kutyáiról írnak negatívan, vagy arról, hogy hogyan neveli őket. Az emberek 99% minimális rálátással sem rendelkezik erre, miközben a társadalmunk egy része sajnos nagyon rossz irányt vett, és olyan gondolatokat fogalmaznak meg, amik sok évvel ezelőtt elképzelhetetlenek voltak.

Nehéz megértenem ezt, és azt, hogy mi rossz van abban, ha valaki számára ilyen fontosak az állatok, és a kutyái. A kutyák ugyanúgy családtagok, és ez Lewis esetében maximálisan így lehet. Csak rá kell nézni a két kedvencre, amikor újra találkoznak a gazdájukkal... Vannak bizonyos témák, amiket úgy vélem, hogy jobb lenne inkább érintetlenül hagyni, hiszen senkinek nincs joga megítélnie a másikat csak azért, mert még nincsenek gyermekei, és a kutyái ennyire fontosak számára.

Lewis felismerte azt is, hogy az emberi fejlődés az egyik legfontosabb dolog, ami által az életünk is sokkal teljesebbé válhat. Az, hogy mitől válik teljessé egy élet, kizárólag mi döntjük el, nem más! Mindenki a saját útján halad előre, és kizárólag ő dönt arról, hogy milyen irányt választ. Hamiltonnak is van egy útja, aki jelenleg a karrierjére és az új dolgok megismerésére koncentrál, mellette a két kedvencével. Kizárólag ő az, aki megítélheti a saját életét... Egy ember, aki felismerte azt, hogy az állatok, így a kutyák is, a Földünk igazi ajándékai.

Ameddig hátra tekintesz, igazán nem haladsz előre… Ha hatra tekintesz, esélyt adsz azoknak a dolgoknak, amik korábban fájdalmat okoztak. Valóban esélyt akarunk adni ezeknek és azoknak az embereknek, akik szándékosan okoztak fájdalmat? Nem! Ne nézzünk hátra, mert ameddig ezt tesszük, nem látjuk azt, ami velünk szembe jön, és újra eleshetünk. A padlóról csak az áll fel, aki valóban fel akar állni. Nem mindenkinek kell megbocsátani, de minden ilyen embert el kell engedni, akik már csak mögöttünk vannak, és ha előre tekintünk, egyre távolabb kerülünk.