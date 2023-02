Már az Alpine is átesett a tűzkeresztségen – bejáratták az A523-at Miközben eredetileg azt hihettük, hogy a hétfői napon csak a Williams vette birtokba a silverstone-i aszfaltcsíkot, nemrég kiderült, a mezőny francia istállója, az Alpine is hasonlóan lett, hiszen a csütörtöki hivatalos bemutatójuk előtt már most pályára vitték az A523-at.

Szerző: Egri Dávid , Szerkesztő Ahogy az pedig ilyenkor lenni szokott, néhány lesifotó már készült is az új autóról, de a csapat hivatalosan csak egy képet közölt az eseményről. A hírek szerint Esteban Ocon volt az első, aki beülhetett a volán mögé, de nem sokkal később átadta azt új csapattársának, Pierre Gaslynak, aki szintén megtehetett néhány kört. Az Alpine ezzel az Alfa Romeót, a Red Bullt, a Haast és a Williamst követte a bejáratók sorában, miközben a következő napokban a mezőny többi alakulata is hasonlóan fog majd tenni. „Amíg nem mész ki újra a pályára egy F1-es autóval, addig nem jössz rá, mennyire hiányzik ez az érzés! Megtiszteltetés volt vezetni az A523-at és első kézből tapasztalni, hogy mennyi kemény munka és fejlesztés került ebbe az autóba" – nyilatkozta Ocon a nap végén. „Hatalmas köszönettel tartozom minden férfinak és nőnek Viryben és Enstone-ban, amiért elértük ezt a mérföldkövet, és hogy először láthattuk az autót a pályán. Az első kör mindig emlékezetes, és örülök, hogy a mai nap simán ment. Most csütörtökön a nagyvilágnak is megmutatjuk az autót, hogy aztán jövő héten már Bahreinben vigyük pályára." Gasly, aki a 2022-es szezon végi teszten már vezethette az előző modellt, most újabb kilométereket gyűjthetett új csapatánál. „Fantasztikus újra vezetni, főleg ezekben az új színekben az Alpine-nál. A mai nap arról szólt, hogy megszerezzük az első benyomásokat az autóról, és meg kell mondjam, hogy jónak éreztem mindent." „Tudom, hogy a csapatnál mindenki fáradhatatlanul dolgozott a tél folyamán, és büszkeséggel tölt el, hogy ma vezethettem ennek gyümölcsét. Én is várom már a csütörtöki bemutatót, és azt, hogy utána a teszten még többet tanulhassak az autóról." Matt Harman technikai igazgató még elmondta, hogy a filmes napjuk problémamentesen zajlott, így egy kicsivel már felkészültebben vágnak majd neki a bahreini előszezoni tesztnek. A mezőny másik istállója, a Ferrari eközben a hírek szerint dupla bejáratást fog tartani a következő napokban.