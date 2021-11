Már Adrian Newey is használta a Mercedes reflektorfénybe került felfüggesztéstrükkjét

A 2021-es Forma-1-es szezon utolsó versenyei előtt a Red Bull emelte be a közbeszédbe a Mercedes hátsó felfüggesztését, miután véleményük szerint az elrendezésük optimalizálásával javították a végsebességüket.

A megoldás szabályos, minden csapat használja azt ilyen-olyan mértékben, a lényege, hogy a sebesség növekedésével párhuzamosan a hátsó felfüggesztés középső kereszttartói az oldalról érkező terhelés hatására elgyengülnek, ami csökkenti az autó hátuljának menetmagasságát.

A cél ezzel az, hogy a diffúzorról leválasszák az addig leszorítóerőt termelő áramlatokat, jelentősen csökkentve az autó légellenállását. A megoldás akkor dolgozik jól, ha a féktáv legelején vissza tudják csatolni a diffúzor felületére az áramlatokat.

És hogy az idei évben miért csak most került be a közbeszédbe ez a trükk? A diffúzor hatékony működéséhez a csapatok a padlólemez mentén kialakított aerodinamikai függönnyel szigetelik el a diffúzort, és mint emlékezhetünk, éppen ezt a területet vette célba az autók lelassításának érdekében az FIA a 2021-es szezon előtt.

Mercedes AMG F1 W12 sidepod deflector floor comparison Fotó készítője: Giorgio Piola

A Mercedes az idei egyetlen nagyobb fejlesztési csomagját a Brit Nagydíjon mutatta be, amelynek keretein belül teljes mértékben átdolgozták a bargeboardok és a padlólemez első felét. Bár Silverstone-ban még Verstappen tűnt gyorsabbnak a szombati sprinten, és Lewis Hamilton kétségbeesett előzési kísérletét is az a félelme motiválta, hogy később nem lesz esélye támadást indítani a holland ellen, a Mercedes az azt követő versenyeken szépen optimalizálni tudta az új aero csomagját, a hatékonyabb padlólemez-szigeteléssel pedig agresszívebbre hangolhatták a hátsó felfüggesztést is, ami az autó hasának leeresztéséért felel.

A trükkben pedig semmi új nincsen, azt már Adrian Newey is használta az 1992-es legendás Williamsszel, akkor még az aktív felfüggesztés segítségével.

„Az egyik dolog, amit észrevettem a szélcsatornás eredményeken az az, ahogyan nagyon alacsony hasmagasságnál a diffúzorról leváló áramlatok csökkentették az autó légellenállását. Ezek után raktunk is egy gombot a kormányra, amit, ha nyomva tartott a pilóta, jelentősen csökkenteni tudta az autó hátuljának menetmagasságát. Gyakorlatilag olyan volt, mint egy kezdetleges DRS” – emlékezett vissza Newey.