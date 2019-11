Már a szezon végén bedobja a törölközőt a Renault?

A csütörtöki napon már nem az első híresztelés látott napvilágot a Renault bizonytalan jövője kapcsán. A francia márkánál a közelmúltban neveztek ki új vezetést, Clotilde Delbos pedig a hírek szerint nem rajong az F1-ért, legalábbis az üzleti megfontolások alapján. A Daniel Ricciardo jövőjét taglaló cikkünkben már jeleztük, hogy a Renault idei évi kiszállása nem levegőből kapott értesülés, az AutoBild is megerősítette, hogy a téma hivatalosan is felmerült Austinban, ahol a Liberty Media irodájában tárgyaltak is a részletekről.

Delbos a hírek szerint Emmanuel Macron támogatását élvezi, és ez nem mindegy, hiszen a francia kormány 15 százalékban tulajdonos a Renault Csoportban. Az új vezetőt a számok emberének tartják, aki nem lelkesedik feltétlenül a Forma-1-ért, és el is ismerte már, hogy a márka F1-es jelenléte éppen tárgyalás alatt álló téma, és még az is lehet, hogy a csapat még az új Concorde-szerződés aláírása előtt lelép a sportágból.

Márpedig, ha így lesz, akkor Daniel Ricciardo és Esteban Ocon nagyon rosszul járhat, hiába is van szerződésük a jövő évre. Helmut Markót már meg is kérdezték az ügyben. A Red Bull főnöke elutasító volt Ricciardo visszatérése kapcsán, ahogy azért az ötletért sem lelkesedett, hogy a Renault visszalépése esetén esetleg csapatonként három autóval rendezzék a 2020-as vb-t. Ráadásul a Renault kilépése nem jelentené automatikusan azt, hogy jövőre egy csapattal kevesebb verseng, Marko szerint a Renault lelépésével a csapat könnyen kerülhet új kezekbe. Az AutoBild szerint az egyik vevőjelölt Dmitrij Mazepin lehet, az orosz milliárdos jelenleg éppen versenycsapatot keres fiának a Forma-1-ben, ezzel a lépéssel gyorsan meg is oldhatná ezt a problémát.

