Már a francia sajtó is úgy tudja, hogy a Mercedes leváltja Bottast

Egyre több, egymástól független médium számol be arról, hogy Valtteri Bottas napjai meg vannak számlálva a Mercedesnél, és 2022-től George Russell csatlakozik a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton mellé.

A Magyar Nagydíj előtt az általában jól értesült francia Canal+ számolt be arról, hogy bár még nem hivatalos, de ők is úgy tudják, hogy jövőre Russell lesz Hamilton csapattársa a német istállónál – pár hónappal ezelőtt arról írtak, hogy Esteban Ocon szerződést fog hosszabbítani az Alpine-nal, nem sokkal később pedig érkezett is a hivatalos bejelentés.

A mai nap folyamán Russell a Mercedes „öszvérautójával” fogja tesztelni a Pirelli 18 colos abroncsait a Hungaroringen, a csapatfőnök Toto Wolff pedig azt nyilatkozta, hogy valószínűleg a nyári szünetben fognak dönteni a jövő évi ülésük sorsáról.

